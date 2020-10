Driessen zet Ajax-kritiek kracht bij: ‘Dat je die vernedering moet ondergaan...’

Valentijn Driessen was woensdag ongenadig hard voor Ajax na de 0-1 nederlaag tegen Liverpool in de eerste groepswedstrijd van de Champions League. De chef voetbal van De Telegraaf concludeerde onder meer dat Ajax het ‘Liverpool B’ niet lastig kon maken en vond het teleurstellend dat trainer Erik ten Hag zijn formatie aanpaste op de opponent. Driesen doet vrijdag in een video van De Telegraaf nog een schepje bovenop deze kritiek.

“Als je ziet welk team Liverpool in de laatste vijf minuten of het laatste halfuur op het veld heeft staan... Dat je de vernedering moet ondergaan dat Klopp gewoon zijn beste spelers van het veld haalt en je kan daarna geen vuist maken...”, verwijst hij naar het besluit van Liverpool-manager Jürgen Klopp om Sadio Mané, Mohamed Salah en Roberto Firmino naar de kant te halen voor Xherdan Shaqiri, Diogo Jota en Takumi Minamino. “Sterker nog, Liverpool drong Ajax met de b-keuze nog terug. Ajax kreeg nog één klein kansje, via Ekkelenkamp. Dat is triest om te constateren.”

Driessen vernietigend over Ajacied: ‘Toen vielen zijn rare fratsen niet zo op’

Valentijn Driessen schreef na afloop van Ajax - Liverpool al een vernietigende column over Ajax en Nicolás Tagliafico in het bijzonder. Lees artikel

“Klopp kwam niet bewust met een b-team naar Amsterdam, maar dat stond er wel. Zonder Alisson Becker, we hebben gezien wat voor drollenvanger er deze keer onder de lat stond. Dat leek helemaal nergens op”, wijst Driessen op Adrián, die tegen Ajax het doel van Liverpool verdedigde. “Ik begrijp niet dat zo’n club met zo’n budget Onana in de zomer voor 25 miljoen euro heeft opgehaald. De verdediging en het middenveld van Liverpool is niet van topniveau, al speelde Wijnaldum wel goed.”

“Je hebt geen goals gemaakt. Aston Villa maakte er zeven en Everton twee. Liverpool zit gewoon niet in een lekkere flow, dus nu was er de kans. Nu ga je je weer aanpassen. Klopp wisselde geweldig, terwijl Ten Hag eigenlijk zijn twee beste speler eraf haalde”, gaat de journalist verder over het besluit van Ten Hag om Davy Klaassen en David Neres naar de kant te halen voor Jurgen Ekkelenkamp en Zakaria Labyad. “Klaassen en Neres zorgden voor heel veel dreiging en gevaar, dat begreep ik niet. Uiteindelijk kregen we de paniekvariant met Traoré en Huntelaar. Dat werkte al niet tegen FC Groningen, laat staan tegen Liverpool.”

“Twee jaar geleden heeft Ajax verschrikkelijk veel indruk gemaakt met de manier van spelen die echt bij Ajax hoort: 4-3-3 met de buitenkanten bezet”, stelt Driessen. Voor Ajax wacht nu zaterdagmiddag de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo. Driessen verwacht dat Dusan Tadic in dat duel als linksbuiten zal spelen. “Het probleem blijft de spitspositie. Op het moment dat je een goede spits zou hebben, dan zou je die discussies niet hebben. Ten Hag is er samen met Overmars voor verantwoordelijk dat er geen topspits is binnengehaald.”