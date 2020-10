Opnieuw duel in Keuken Kampioen Divisie uitgesteld door besmettingen

De wedstrijd tussen Jong FC Utrecht en TOP Oss van vrijdagavond is uitgesteld. De club uit Noord-Brabant maakt via de officiële kanalen bekend dat vijf spelers positief zijn getest op het coronavirus. Op dringend advies van de clubarts en de bondsarts van de KNVB is besloten om de wedstrijd uit te stellen. Een nieuwe speeldatum wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt, schrijft de KNVB.

Eerder deze week werd geen enkele speler negatief getest, maar bij een nieuwe testronde bleken er vrijdag toch vijf besmette spelers te zijn. De namen van de betreffende spelers zijn niet bekend. De wedstrijd stond voor 18.45 uur op het programma; er worden vrijdagavond nog negen andere wedstrijden gespeeld in de Keuken Kampioen Divisie.

In het kader van de COPROS-studie (COvid in PROfessional Soccer players) van artsen Peter Joosten en Jan Kluytmans, waarin besmette voetballers worden gevolgd, heeft TOP Oss de positief geteste spelers direct opnieuw getest. De tweede test 'geeft aanvullend inzicht over herkomst en verspreiding van het virus', schrijft de club op Twitter. "Resultaten volgen uiteraard."

Vorige week werden al twee wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie afgelast vanwege coronabesmettingen. Helmond Sport - De Graafschap en NAC Breda - SC Cambuur werden verplaatst naar respectievelijk maandag en dinsdag van deze week; De Graafschap zegevierde met 1-2 in het inhaalduel en Cambuur won met 0-4.