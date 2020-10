Ronald Koeman: ‘Het is niet goed om iedere keer over hem te praten’

Voor Ronald Koeman wacht zaterdagmiddag zijn eerste Clásico als trainer van Barcelona. De Spaanse media willen in aanloop naar het thuisduel met Real Madrid graag weten of Antoine Griezmann een basisplaats krijgt en zo ja, in welke rol. Koeman heeft op de persconferentie in aanloop naar het treffen in het Camp Nou echter niet al teveel zin om over Griezmann te praten.

“Het is mogelijk dat Griezmann deze wedstrijd gaat spelen. Het is niet goed om iedere keer voor een wedstrijd over hem en zijn rol te praten. Er zijn meer spelers en het team is belangrijk. We moeten tactische plannen maken en de beste spelers opstellen, om tot een goed resultaat te komen”, zo tekent Sport op uit de mond van Koeman. Er is de afgelopen tijd het nodige te doen om de 29-jarige aanvaller, nadat hij na afloop van het Nations League-duel tussen Kroatië en Frankrijk (1-2) zei dat ‘deze trainer (waarmee hij op bondscoach Didier Deschamps doelde) wel wist hoe hij hem moest gebruiken’.

Ronald Koeman: ‘Hij is slim en weet wat de gevolgen zijn’

Deschamps liet eerder al weten dat hij niet begreep waarom Griezmann bij Barcelona op de rechterflank speelt en niet in een centrale rol. In het met 1-0 verloren competitieduel met Getafe stelde Koeman de Franse aanvaller vervolgens op als centrumspits, maar in het Coliseum Alfonso Pérez liet hij een teleurstellende indruk achter. Griezmann bleef vervolgens afgelopen dinsdag in het Champions League-duel met Ferencváros (5-1 overwinning) negentig minuten op de reservebank. De aanval van Barcelona bestond in dit duel uit Trincão, Lionel Messi en Ansu Fati, terwijl Philippe Coutinho kort achter de Argentijnse sterspeler speelde.

Koeman krijgt op de persconferentie tevens de vraag of hij van plan is om in El Clásico te kiezen voor Fati (17), Trincão (20) of Pedri (17). “Het belangrijkste is het spel van een speler. Ik zie geen probleem in hun leeftijd”, antwoordt Koeman op de vragen over het jonge drietal. “Om ervaring op te doen, zullen ze wedstrijden moeten spelen. Ik denk alleen maar aan mijn beste team voor zaterdagmiddag, dat zal niet afhangen van de leeftijd van een speler.”