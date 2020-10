Solskjaer: ‘Ik weet niet waar die verhalen over hem vandaan komen’

Het is vooralsnog niet het seizoen van Mason Greenwood. De negentienjarige aanvaller sloot de vorige voetbaljaargang af met 17 doelpunten in 49 officiële duels van Manchester United, maar fysieke klachten hebben er mede voor gezorgd dat hij nu nog maar op vier wedstrijden en een doelpunt staat. Greenwood kwam samen met Phil Foden in september ook negatief in het nieuws voor het overtreden van de coronarichtlijnen in IJsland.

Beide spelers van Engeland werden uit de selectie gezet na het bezoek van twee vrouwen aan het spelershotel. Dat heeft ertoe geleid dat Greenwood nu vaker dan ooit het doelwit van de tabloids is en de druk op de schouders van de tiener behoorlijk groot is. Ole Gunnar Solskjaer kreeg vrijdag de vraag hoe Manchester United daarmee omgaat. “Ik denk dat wij als club een uitstekend verleden hebben wat betreft het laten doorstromen van eigen jeugd. Dat betekent dat zij van begin af aan goede gewoontes hebben en het onderlinge vertrouwen groot is. Mason heeft dit allemaal doorlopen en heeft het fantastisch gedaan.”

“Ik ben ervan overtuigd dat hij opkrabbelt. Het is een geweldige jongen om mee te werken. Hij stond afgelopen seizoen tegen Tottenham Hotspur voor het eerst in de basis en sindsdien is hij niet meer niet te stoppen. Ja, hij heeft een fout gemaakt bij Engeland en opeens zit de pers achter hem aan”, erkende de manager van the Mancunians. “Dat is iets waar we als club aandacht aan moeten besteden.”

“Mason is echter een fantastische jongen om mee te werken. Ik moet jullie teleurstellen. Hij komt nooit te laat op de training. Hij is nooit een probleem op het trainingsveld. Hij is altijd op tijd”, counterde Solskjaer de tabloidberichten. “Ik heb een paar verhalen gelezen en ik heb ook gezien dat enkele ex-spelers van Manchester United hun mening erover uitspraken. Ze weten echt niet waar ze het over hebben. We hebben elke dag fotografen buiten het trainingscomplex staan. Iedereen kan zien dat hij op tijd is.”

“Ik weet niet waar die verhalen vandaankomen”, besloot Solskjaer. “Ik wil ook zeggen dat Mason een goede familie om zich heen heeft. Hij heeft een goede geschiedenis in de jeugdopleiding en hij traint altijd goed. Al die verhalen dat hij niet professioneel is, kan ik niet geloven. Maar goed, dat is iets waar we mee moeten leven. Veel andere spelers van Manchester United gingen Mason voor.” Manchester United speelt zaterdag in de Premier League een thuiswedstrijd tegen Chelsea.