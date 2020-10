Cynische aanval op Guardiola, Blom en Kamphuis na CL-wedstrijd

Sergio Conceiçao heeft uitgehaald naar Josep Guardiola naar aanleiding van de Champions League-wedstrijd tussen Manchester City en FC Porto (3-1) eerder deze week. De trainer van de Portugese club is niet gediend van het gedrag van zijn collega in de verloren ontmoeting in het Etihad Stadium. “Ik moet nog heel van Guardiola leren. De manier waarop hij de scheidsrechters onder druk zet, tegen spelers van de tegenstander praat en hoe hij omspringt met de dug-out van de opponent”, somde de oefenmeester op.

“Guardiola is een geweldig voorbeeld”, benadrukte Conceiçao vrijdag op cynische wijze in gesprek met Portugese media. “Ik moet dit ook onder de knie krijgen. Vergeleken met de andere dug-out zaten er in onze dug-out louter engeltjes. Guardiola sprak over ons land en gebruikte daarbij vervelende termen. Zijn gedrag was ontzettend vervelend. Dat van de complete dug-out van Manchester City.”

“Terwijl wij degenen zouden moeten zijn die klagen. De beslissingen vielen niet in ons voordeel uit.” FC Porto nam na veertien minuten de leiding via een fantastisch doelpunt van Luis Diaz. Een rake strafschop van Sergio Agüero betekende zes minuten later al de 1-1 en na rust zorgden Ilkay Gündogan en Ferrán Torres voor de eindstand. De ploegen van Guardiola en Conceiçao staan op de vijfde speeldag in december weer tegenover elkaar.

“Ik moet de scheidsrechters in Portugal mijn excuses aanbieden”, besloot Conceiçao. “Ik klaag wanneer ik denk dat we zijn benadeeld, maar ik denk dat de scheidsrechters van dit duel en degenen van het VAR-team (Kevin Blom en Jochem Kamphuis, red.), internationale scheidsrechters, een hoop kunnen leren van de scheidsrechters in Portugal.” Hij doelde op een mogelijke overtreding op doelman Augustin Marchesin voorafgaand aan de strafschop van Agüero, maar de Nederlanders waren een andere mening toebedeeld.

Guardiola zelf sprak na afloop niet over Conceiçao, maar wel over de manier waarop FC Porto de wedstrijd had benaderd. “We wisten van tevoren dat het moeilijk zou worden omdat FC Porto en Benfica de beste clubs in Portugal zijn. Ze hebben een winnaarsmentaliteit, ze moeten elke wedstrijd winnen. Maar ik was verbaasd dat ze met vijf achterin speelden. We speelden een perfecte wedstrijd tegen een zeer goed team.”