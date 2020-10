Sport onthult details: Piqué ging verder dan De Jong en consorten

Barcelona maakte dinsdagavond laat vier contractverlengingen wereldkundig. Naast Frenkie de Jong (tot medio 2026), Marc-André ter Stegen (2025) en Clément Lenglet (2026) blijft ook Gerard Piqué (2024) langer aan de grootmacht verbonden. Waar de drie eerstgenoemde spelers akkoord zijn gegaan met een salarisverlaging van dertig procent, is Piqué een stap verder gegaan, claimt Sport.

De contractverlengingen maken onderdeel uit van het plan van Barcelona om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te vangen. De spelers die getekend hebben zullen eerst loon inleveren, waarna hun salarissen in de komende jaren oploopt. De Jong, Lenglet en Ter Stegen verdienen dit seizoen dertig procent minder, maar volgens Sport is Piqué akkoord gegaan met een salarisverlaging van vijftig procent.

De Catalaanse sportkrant schrijft dat Piqué zelf aan Barcelona heeft gevraagd hoeveel procent salarisverlaging er nodig was om de club te helpen. De club antwoordde dat vijftig procent voldeed, waarna Piqué akkoord ging. De centrumverdediger heeft met twee jaar verlengd, maar er is wel een voorwaarde verbonden aan de deal. Als Piqué in het seizoen 2021/22 minder dan 35 procent van de duels speelt, kan Barcelona afzien van verdere samenwerking.

Overigens heeft Piqué zelf de optie om de club te verlaten als hij van mening is dat zijn tijd in het Camp Nou voorbij is. De 33-jarige stopper kan besluiten met pensioen te gaan, maar ook om elders te gaan voetballen, zoals in de Major League Soccer. De routinier heeft geen toestemming om Barcelona te verlaten voor een andere topclub in Europa, zo klinkt het.