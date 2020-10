Advocaat lovend: ‘We kunnen allemaal zien dat hij ons iets extra’s brengt’

Feyenoord-trainer Dick Advocaat raakte snel overtuigd van João Teixeira, die sinds zijn komst naar De Kuip een goede indruk maakt. De Portugese middenvelder heeft een basisplaats afgedwongen en voldoet met zijn kwaliteiten aan de wensen van de trainer. “Ik zocht een middenvelder met diepgang en directheid in zijn spel”, aldus Advocaat.

De 27-jarige Portugees kwam afgelopen zomer voor naar verluidt 1,6 miljoen euro over van Vitória Guimarães. Advocaat kende de speler daarvoor al, maar alleen van beelden. “Je ziet meteen dat die jongen kan voetballen”, legt de trainer uit in gesprek met Voetbal International. “Maar op beeld is het toch anders dan in de praktijk. Bovendien moet je eerst maar eens zien of en waar hij in het elftal komt.”

Advocaat merkt op dat Teixeira vaak als nummer tien speelde, terwijl hij ook vanaf de linkerflank kan spelen. “Wij spelen niet met een tien, dus dat bood wel weer mogelijkheden. Nou, als je hem dan zag invallen, wist je ook: Hij kan wat. Daarna hebben we hem tegen Willem II maar meteen vanaf het begin laten meedoen en was hij geweldig, betrokken bij twee doelpunten en - kun je nagaan - nog niet eens fit."

Met Teixeira beschikt Feyenoord over een speler wiens kwaliteiten iets toevoegen aan de selectie van Advocaat. De trainer is blij met de diepgang van de Portugees en de directheid in zijn spel. “João brengt dat, ook laten we hem vanaf links beginnen. Maar hij wordt geholpen door Bryan Linssen die in de spits constant bezig is en Mark Diemers die de discipline heeft bij balverlies die linkerkant te pakken. Zodoende kan Teixeira zich richten op het aanvallende deel en we hebben allemaal kunnen zien dat deze speler ons elftal iets extra's brengt. Als hij straks honderd procent fit is, wordt dat alleen nog maar meer.”