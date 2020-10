‘Ajax vernederen? We hebben er een woord voor in Amsterdam: mafkees’

Ajax verloor woensdagavond met 0-1 van Liverpool in de Champions League. De Engelse grootmacht speelde door onder meer blessureleed niet in de sterkste opstelling en manager Jürgen Klopp besloot in de tweede helft ook nog eens zijn aanvalstrio Mohamed Salah, Roberto Firmino en Sadio Mané te wisselen. Henk Spaan beticht de Duitse coach van ijdelheid.

De journalist beoordeelt het optreden van Klopp met een 4. "Jürgen Klopp vond ik een grappige vent met ijdele trekjes", begint Spaan in zijn column voor Het Parool. "In de Johan Cruijff Arena kregen de trekjes de overhand. Wat wilde hij nou met zijn wissel van Salah, Firmino en Mané? Ajax vernederen? Ik ben Klopp, dit durf ik schreeuwen tegen lege tribunes?"

Ten Hag: 'Tactiek heeft uitstekend gefunctioneerd'

"We hebben er een woord voor in Amsterdam: mafkees. Mogen die gebleekte tanden zwart uitslaan van zijn Duitse gal", schrijft Spaan, die ook zag dat Ajax-trainer Erik ten Hag enkele wissels doorvoerde. "Van de weeromstuit haalde ook Ten Hag de uitblinkers naar de kant. Terwijl Ajax de hele wedstrijd kansen miste die er dolgraag in waren gegaan, speelde Ryan Gravenberch zijn beste wedstrijd tot nu toe, volgens mij dan."

"Hij schakelde gedisciplineerd om en maakte pas diep in de tweede helft zijn eerste fout. Wie niet zo goed speelde, was Perr Schuurs, volgens Rio Ferdinand de nieuwe Matthijs de Ligt. Zo noemden wij hem niet toen hij kort voor tijd de bal wéér weggaf", doelt Spaan op de mogelijkheid die de centrale verdediger weggaf aan Diogo Jota. De invaller van Liverpool kon het echter niet winnen van doelman André Onana.

Boskamp ergert zich aan Liverpool tegen Ajax: ‘Arrogantie liep van zijn smoel’