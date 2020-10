KNVB wekt woede bij NAC Breda: ‘Het is competitievervalsing’

NAC Breda werd onlangs hard getroffen door het coronavirus. Wedstrijden tegen De Graafschap en SC Cambuur werden noodgedwongen uitgesteld. Afgelopen dinsdag werd het duel met Cambuur ingehaald, ondanks dat er nog altijd tien spelers ontbraken bij de Bredanaars. Het zwaar gehavende NAC ging met 0-4 onderuit en verloor de koppositie aan de club uit Leeuwarden. Trainer Maurice Steijn baalt enorm van de situatie en richt zijn woede tot de KNVB.

Vrijdagavond gaat NAC op bezoek bij Almere City. De bezoekers uit Breda missen nog altijd zeker acht spelers. Steijn geeft aan dat hij zich machteloos voelt. “Ik ben vooral boos op de KNVB. Wat verwacht je nu als wij tien spelers missen? Vreselijk sneu voor iedereen die NAC smoelwerk probeert te geven”, zegt hij in gesprek met BN DeStem. Kort kijkt hij terug op de verloren wedstrijd tegen Cambuur. “Het kwaliteitsverschil was veel te groot. Het is een stukje competitievervalsing en dat zorgt voor een stukje woede. Met z'n allen moeten we kijken hoe de competitie zo eerlijk mogelijk gespeeld kan worden. Stel de wedstrijd desnoods drie weken uit. Wat het precieze aantal coronabesmettingen moet zijn, vind ik moeilijk. Kijk in ieder geval alleen naar spelers uit de A-selectie."

De NAC-trainer denkt dat de coronacrisis een grote impact gaat hebben op de langere termijn. “Onze spelers lopen een conditionele en fysieke achterstand op. Dat vergt hersteltijd”, aldus Steijn, die zelf tegen Cambuur nog niet op de bank kon zitten en belangrijke spelers als Thom Haye en Lex Immers moest missen. “Het is niet zo dat Haye of straks Immers het team meteen op sleeptouw nemen. Zo werkt het niet. We missen deze week zes basisspelers in twee belangrijke duels. Ik verwacht dat we tegen Almere City met dezelfde mensen spelen als tegen Cambuur. Dat koste ons de eerste plek en kan ons straks de periodetitel kosten. Onder deze omstandigheden om de twee dagen een wedstrijd spelen, maandag naar Go Ahead Eagles voor de beker, is vanuit de KNVB gezien onverantwoord."