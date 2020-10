Nick Hengelman (30) verklaart opvallende transfer naar Ajax

Nick Hengelman zorgde eerder deze maand voor een grote verrassing door bekend te maken dat hij een contract had getekend bij Ajax. Op sociale media maakte de dertigjarige keeper op 13 oktober bekend dat hij het eens is geworden met de Amsterdammers over een contract tot aan het einde van dit seizoen. In gesprek met TC Tubantia legt de keeper uit hoe de deal tot stand is gekomen.

Hengelman, ex-keeper van onder meer FC Twente en Heracles Almelo, zat zonder club na zijn vertrek Ajax Cape Town. Hij gooide daarom een lijntje uit bij algemeen directeur Edwin van der Sar. “In Zuid-Afrika is de competitie nog maar net afgelopen en in Europa is alles al in volle gang", vertelt de doelman in het regionale dagblad. "Alle plekken zijn vergeven. Dus appte ik Edwin van der Sar of ik mijn conditie op peil zou mogen houden bij Jong Ajax. Hij was een keer in Kaapstad, dus daarom heb ik zijn nummer.”

From Cape Town to Amsterdam. From Ikamva to De Toekomst. I’m happy to announce I signed a contract till the end of this season at @AFCAjax ! ??? pic.twitter.com/w55Ko0yOyq — Nick Hengelman (@hengelmannick) October 13, 2020

De poging van Hengelman bij Van der Sar had het gewenste effect. “Hij reageerde meteen dat hij het zou overleggen en een paar dagen later belde René Stam, keeperstrainer van het tweede”, aldus de doelman, wiens overstap in een stroomversnelling kwam. “Ik kreeg een medische test en een coronatest en weer twee dagen later mocht ik een contract tekenen tot het einde van het seizoen.”

De doelman beseft dat speeltijd er in de hoofdmacht en Jong Ajax niet in zit. “Ajax heeft veel keepers en de trainer van Jong Ajax heeft er niets aan om Nick Hengelman op te stellen”, zo is hij eerlijk. “En het eerste is ook super onwaarschijnlijk. Ik heb alleen perspectief op speeltijd als er heel veel blessure zijn. Maar ze hebben ook keepers nodig om mee te trainen en ik haal het niveau niet omlaag.”