Gattuso verbaasd door AZ: ‘Dat heb ik ze nog nooit zien doen’

Gennaro Gattuso heeft geen goed woord over voor het spel van Napoli in de tweede helft tegen AZ. De Italiaanse topclub ging op eigen veld met 0-1 onderuit tegen het team van trainer Arne Slot. Als grootste verschil tussen beide ploegen noemt de Italiaanse trainer de vastberadenheid in zowel verdedigend als aanvallend opzicht. “Wat wij deden in balbezit was veel te steriel.”

Afgelopen zaterdag was Napoli nog met 4-1 te sterk voor Atalanta. Donderdagavond was het balbezit voor de thuisploeg, maar gingen de punten mee naar Alkmaar. “We hadden niet mogen verliezen. Het is goed om de bal te hebben, maar je hebt er niets aan als je er niets mee doet. We bleven onze tegenstander kietelen en lieten het na om hun pijn te doen”, aldus Gattuso na afloop tegenover Sky Italia.

Voor rust kon AZ niet veel anders doen dan tegenhouden. Na de thee verscheen het team van Slot meer voor het doel van de tegenstander en was een doelpunt van Dani de Wit voldoende voor de overwinning. “In de eerste helft lieten we wat goede dingen zien, maar na de onderbreking verstuurden we veel te veel voorspelbare passes. We lieten de bal alleen maar rondgaan, niet meer dan dat. We zullen echt meer moeten laten zien, want ook zonder de bal deden we te weinig.”

Door de nederlaag tegen AZ staat Napoli na een duel onderaan in de groepsfase. Real Sociedad won in dezelfde groep met 1-0 van HNK Rijeka. “We maken het onszelf moeilijk omdat we onszelf nu geen fout meer kunnen veroorloven. Misschien hebben we wel teveel complimenten gekregen na de wedstrijd tegen Atalanta”, aldus Gattuso, die AZ ‘extra gemotiveerd’ zag spelen. “Ze verloren veel spelers (dertien, red.) door het coronavirus en daardoor waren ze extra gebrand om te winnen. Ik heb ze nog nooit met zoveel vastberadenheid zien verdedigen zoals vandaag. Wij stonden slechts één schot op doel toe en dat bleek meteen een doelpunt. Dat heb je op Europees niveau en dat moet een les zijn voor ons.”