Valentijn Driessen: ‘Het Napolitaanse kontje is precies wat AZ nodig heeft’

AZ zorgde donderdagavond voor een daverende verrassing door in de groepsfase van de Europa League op bezoek bij Napoli met 0-1 te winnen. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd gemaakt in de tweede helft en kwam op naam van Dani de Wit. Valentijn Driessen prijst de mentale veerkracht van het team van trainer Arne Slot, die door het coronavirus in totaal dertien spelers moest missen. Onder meer vaste basisspeler Myron Boadu was er niet bij in Napels.

Driessen benadrukt in zijn column voor De Telegraaf dat het AZ de afgelopen periode niet heeft meegezeten. Hij wijst naar het instorten van het stadiondak, het afbreken van de competitie waardoor directe kwalificatie voor de Champions League werd misgelopen, de uitschakeling in de voorronde van de Champions League en de dramatische reeks in de Eredivisie, waarin vier keer gelijk werd gespeeld. “De coronagolf was de zoveelste aanslag op het vertrouwen in Alkmaar. Niemand verwachtte een wederopstanding”, aldus Driessen. “Natuurlijk is het gemakkelijk te zeggen dat AZ niets had te verliezen tegen Napoli. Het verwachtingspatroon lag laag, maar na alle misperen in de Eredivisie zou een internationale draai om de oren de ploeg van Slot mentaal nog dieper in de zorgen drukken.”

De chef voetbal van de krant prijst de onverzettelijkheid van AZ tegen Napoli. “Waarmee het de Italianen frustreerde en uiteindelijk de das om deed. Weliswaar ging niet alles goed en kwam AZ in sommige fases nauwelijks onder de druk van de Napolitanen uit; niemand had het gevoel dat de overwinning uit Stadio San Paolo was gestolen”, vervolgt Driessen, die nog een lichtpuntje zag. “Extra bonus was dat de zo fragiele defensie van AZ, die in Nederland grossiert in persoonlijke fouten, als een huis stond.”

De afgelopen Eredivisie-duels gaf AZ een voorsprong uit handen. “Waar twee doelpunten in Alkmaars voordeel niet genoeg zijn in de Eredivisie tegen spelers als Giakoumakis, Mijnans en Flemming, verdedigde AZ met succes meer dan een half uur een 0-1 voorsprong tegen topspitsen als Lozano, Mertens, Osimhen en Insigne. Het Napolitaanse kontje is waarschijnlijk precies wat AZ nodig heeft om te groeien naar het hoge niveau van voor de onderbreking van het seizoen 2019/20. In Alkmaar kunnen ze er trots op zijn dat het alle weerstand op eigen kracht heeft overwonnen.” Zondag om 20.00 uur speelt AZ uit tegen ADO Den Haag.