Feyenoord houdt gemengde gevoelens over aan remise in Zagreb

Feyenoord is de Europa League donderdagavond gestart met een 0-0 gelijkspel tegen Dinamo Zagreb. De Rotterdammers kregen in de Kroatische hoofdstad de nodige goede mogelijkheden, de grootste toen Steven Berghuis al na zes minuten zonder succes mocht aanleggen vanaf elf meter. In het laatste kwartier kwam Feyenoord na een rode kaart voor Marcos Senesi met tien man te staan en moest het nog alle zeilen bijzetten om een punt aan het treffen met Dinamo Zagreb over te houden.

Voor het duel in het Maksimirstadion moest trainer Dick Advocaat noodgedwongen één wijziging doorvoeren. Leroy Fer viel afgelopen zondag in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam (1-1) uit met een hamstringblessure en ontbreekt daardoor vier tot zes weken. Orkun Kökcü verving hem op het middenveld, dat verder bestond uit Jens Toornstra en João Carlos Teixeira. De rest van het het elftal van Advocaat was ongewijzigd ten opzichte van de duels met Sparta en Willem II (1-4 zege). Feyenoord kende een goede start en kreeg de eerste mogelijkheid, toen Bryan Linssen geen overtuigende kopbal kon produceren na een voorzet van Teixeira.

Feyenoord had verrassend op voorsprong moeten staan, maar Steven Berghuis faalt... ?? Geplaatst door voetbalzone op Donderdag 22 oktober 2020

Feyenoord kreeg na tien minuten een buitenkans op een droomstart. Mark Diemers werd in het strafschopgebied gevloerd door Kristijan Jakic, waarna scheidsrechter Mattias Gestranius de bal op de stip legde. Steven Berghuis faalde echter vanaf elf meter en zag zijn inzet gekeerd worden door Dinamo Zagreb-doelman Dominik Livakovic. Feyenoord liet zich echter niet van de wijs brengen en hield het betere van het spel, wat resulteerde in een schot van Toornstra. Na een klein halfuur spelen liet de thuisploeg zich voor het eerst zien en Feyenoord had het aan Justin Bijlow te danken dat dit niet meteen een doelpunt opleverde. De doelman redde katachtig toen een inzet van Mario Gavranovic in de verre hoek leek te belanden.

In een fase voor rust waarin Dinamo Zagreb sterker leek te worden, kreeg Feyenoord een grote kans om op voorsprong te komen. Diemers vond met een afgemeten voorzet Linssen, die volledig vrijstaand in de handen van Livakovic kopte. Ook Diemers dook daarna nog een keer op in het strafschopgebied, maar zijn poging ging niet op doel. Het eerste gevaar van de tweede helft deed zich voor in de zestien van Feyenoord, al greep Uros Spajic tijdig in. De eerste echt grote kans na rust was andermaal voor de Rotterdammers, toen Linssen na een pass van Diemers in zeer kansrijke positie een te slappe poging afleverde.

Bij Dinamo Zagreb waren even hiervoor al Bruno Petkovic en Luka Ivanusec in het veld gekomen en laatstgenoemde zorgde twintig minuten voor het einde voor dreiging, maar Bart Nieuwkoop voorkwam uiteindelijk met een krachtsinspanning dat het leer na een voorzet van Mislav Orsic richting doel ging. Feyenoord leek het duel verder redelijk te controleren, tot Marcos Senesi een kwartier voor tijd van het veld werd gestuurd met zijn tweede gele kaart voor een te hoog geheven. Advocaat greep in door Eric Botteghin in het veld te brengen voor Kökcü en bracht later nog Nicolai Jörgensen voor Diemers.

In de slotfase kreeg Dinamo Zagreb nog de nodige grote mogelijkheden om alsnog drie punten aan het duel over te houden. Zo ging Arijan Ademi tevergeefs gewillig naar de grond in het strafschopgebied, kopte Rasmus Lauritsen naast en bracht Bijlow redding bij een vrije trap en een één-tegen-één-situatie met Ivanusec. Feyenoord slaagde er echter ternauwernood in om stand te houden, waardoor er een doelpuntloze stand op het scorebord bleef in Zagreb. Voor Feyenoord wacht nu volgende week donderdag een ontmoeting in de Europa League met Wolfsberger AC, dat tegelijkertijd in eigen stadion met 1-1 gelijkspeelde tegen CSKA Moskou.