Denzel Dumfries: ‘Op een gegeven moment begon ik me daaraan te irriteren’

PSV begon de Europa League-campagne donderdagavond met een 1-2 nederlaag tegen Granada. De Eindhovenaren kwamen in de eerste helft nog wel op voorsprong, maar zagen de Spanjaarden de stand na rust in hun voordeel ombuigen. Denzel Dumfries toont zich na afloop in gesprek met RTL7 teleurgesteld en stoorde zich met name aan het gedrag van de spelers van Granada.

“De tweede helft was voor Granada, de eerste helft was voor ons. Je mag niet zo’n standaardsituatie tegen krijgen”, zo analyseert Denzel Dumfries de wedstrijd, terwijl hij wijst naar het eerste tegendoelpunt van Jorge Molina. De tweede Granada-treffer van Darwin Machís noemt de vleugelverdediger een ‘wereldgoal’. “Maar goed, dat moeten wij beter doen. Wij moeten beter druk op de bal zetten, dan komt hij niet zo ver. Wij voerden strijd, maar je ziet dat zij slimmer zijn. Ze gingen liggen in bepaalde situaties, in mijn ogen op momenten dat er niks aan de hand was.”

“Je weet hoe ze spelen, we analyseren onze tegenstanders ook. Tijdens de wedstrijd ben je onverstoorbaar, maar op een gegeven moment begon ik me eraan te irriteren dat de scheidsrechter daarin meeging. Het is een mannensport en je komt met elkaar in duel. Oké, goed. Het is geen excuus, daar moeten we slimmer mee omgaan”, stelt Dumfries gevraagd naar de irritaties die ontstonden richting de tegenstander. Mario Götze, die in de rust werd gewisseld, beaamt dat Granada ‘een beetje irritant’ speelde.

“Laten we zeggen dat het 'speciaal' was. Het is hun manier om de wedstrijd aan te pakken. We moeten dat accepteren, het zou ons niet moeten beïnvloeden, maar het is soms een beetje irritant”, antwoordt Götze gevraagd naar de speelstijl van Granada. Ook Donyell Malen krijgt na afloop vragen over de opponent, maar de spits houdt zich op de vlakte. “Ik vond het een beetje... Laat ik maar niks zeggen. Maar ik was er niet heel bij mee.”

“Het was geen makkelijke wedstrijd en de tegenstander had duidelijk de nodige ervaring, we hebben gevochten in de duels en uiteindelijk verloren. Maar we weten dat de competitie nog niet over is, we kunnen ze verslaan in Granada”, analyseert trainer Roger Schmidt het verloren Europa League-duel. “Natuurlijk ben ik teleurgesteld, dat is altijd zo als we verliezen. Het was een lastige wedstrijd, tegen een goede tegenstander. Ook gezien de spelers die we misten, al hebben hun vervangers het goed gedaan. We hadden deze wedstrijd ook kunnen winnen, dat is een positief aspect. We waren wat ongelukkig.”