Götze en Schmidt komen met licht tegenstrijdige verklaring voor wissel

PSV verloor donderdagavond zijn eerste groepswedstrijd in de Europa League van Granada (1-2). Na afloop gaat het vooral over de wissel van Mario Götze, die ondanks een uitstekende eerste helft in de rust naar de kant werd gehaald. Trainer Roger Schmidt verklaart voor de camera's van RTL 7 dat de aanvallende middenvelder een lichte spierblessure heeft, al rept Götze daar juist met geen woord over.

"Ik wilde Mario er niet af halen, maar hij had tijdens de warming-up al lichte spierproblemen", zegt Schmidt na de wedstrijd. "Na de eerste helft voelde hij dat nog een beetje meer, we konden geen risico nemen, waardoor we hem eraf moesten halen." Merkwaardig genoeg bracht Schmidt verdediger Nick Viergever in het veld voor Götze, waardoor linksback Philipp Max in een veel aanvallendere rol kwam. "Ik had meerdere opties om te wisselen. Met de opties vandaag was het inbrengen van Nick voor mij het meest logisch. We stonden voor, we moesten veel lange ballen verdedigen, ik had vier wisselopties op de bank, dit leek me de beste optie."

Ook Götze zelf verscheen voor de camera's, maar hij zei niets over een lichte blessure. "De wissel heeft met mijn situatie te maken", aldus de 28-jarige Duitser. "Ik heb pas zes keer getraind of zo. Zondag heb ik gespeeld (tegen PEC Zwolle, red.), komende zondag hebben we weer een wedstrijd (tegen Vitesse, red.). Ik moet dus voorzichtig zijn. Ik moet niet alleen nu fit zijn, maar het hele seizoen fit blijven. Wiens keuze de wissel was? Het was een keuze van iedereen. Van tevoren hadden we niet afgesproken dat ik maar één helft zou spelen, maar dat ontwikkelde zich zo gedurende de eerste helft."

Götze weet dat PSV de wedstrijd had kunnen winnen. "Ik ben teleurgesteld. We wilden beginnen met een zege, zeker thuis, zeker tegen Granada. We hadden een grote kans vandaag, maar hebben helaas niet de drie punten gepakt." Het hoogtepunt van het duel aan Eindhovense zijde was natuurlijk het doelpunt van Götze, die de bal via het hoofd van Denzel Dumfries ontving en uit de stuit op de slof nam. "Het was belangrijk dat Denzel het kopduel won. Ik had het gevoel dat de bal in the box zou vallen, het was een goede goal. Voor mij belangrijk, na zo'n lange tijd."

Donyell Malen vond het als vanzelfsprekend jammer dat Götze in de rust gewisseld werd. "Natuurlijk is het balen voor hem, voor ons ook", zegt de spits. "Hij voetbalde heel goed mee, dus dat is niet fijn. Maar aan de andere kant: dat kan gebeuren, het is geen excuus. Zij drukken in de tweede helft door, daardoor hebben wij het zwaar. Het gaat erom dat je dan geen tegendoelpunten krijgt, zeker niet op zulke momenten. Als ze wel vallen, moet je oppurtunistischer gaan spelen en het een andere wedstrijd wordt."

Aanvoerder Denzel Dumfries was na afloop van het duel nog niet op de hoogte van de reden van de wissel van Götze. "Ik weet niet wat er aan de hand was, maar hij is natuurlijk een goede speler", aldus de rechtsback. "Het is altijd jammer als hij de tweede helft niet kan spelen. Maar wij moeten het oplossen met de spelers die we hebben, dat kunnen we ook wel."