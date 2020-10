Bosz vernedert Dolberg en consorten met 6-2; Arsenal schrikt tijdig wakker

Bayer Leverkusen heeft flink uitgehaald in Groep C van de Europa League. Het team van Peter Bosz won met ruim verschil van OGC Nice; in dezelfde groep won Hapoel Beer Sheva mede dankzij twee goals van Elton Acolatse met 3-1 van Slavia Praag. In Groep B boekte Arsenal een moeizame 1-2 zege bij Rapid Wien; dat was ook de eindstand bij het duel tussen groepsgenoten Dundalk en Molde FK. AS Roma, dat in Groep A speelt, stapte tegelijkertijd bij Young Boys als winnaars van het veld. In dezelfde groep was CFR Cluj met 0-2 te sterk voor het CSKA Sofia van Jurgen Mattheij.

Bayer Leverkusen - OGC Nice 6-2

Het team van Bosz startte sterk en na amper zestien minuten spelen keken de bezoekers tegen een 2-0 achterstand aan. Na elf minuten spelen ontving Nadiem Amiri de bal van Leon Bailey, ontdeed hij zich van Dante en tekende hij voor de 1-0 in de BayArena. Luttele minuten later maakte Lucas Alario vanuit een moeilijke hoek op werkelijk schitterende wijze de 2-0: het kiezelharde schot ging via de linkerkruising en de lat in het doel. De 2-1 van Amine Gouiri, een schot in de rechterhoek vanaf de rand van het zestienmetergebied viel uit het niets en was voor Bayer een domper op de verder uitstekende eerste helft.

Een flater stond na een uur spelen aan de basis van de 3-1. Doelman Walter Palacios speelde Morgan Schneiderlin halfhoog aan op de rand van het strafschopgebied, waarna de routinier de bal verloor aan Exequiel Palacios. De volledig vrijstaande Moussa Diaby schoot het leer in de linkerhoek: 3-1. Dat was de genadeklap voor Nice, waar Kasper Dolberg na 77 minuten spelen werd vervangen. Karim Bellarabi zette na 77 minuten spelen de 4-1 op het scorebord. Robson Bambu kopte een corner van Amiri weg, waarna Bellarabi de bal met een droge knal in de linkerhoek mikte. Het werd echter nog erger voor de Fransen: een door Bambu van richting veranderd schot van Bellarabi betekende de 5-1 en Florian Wirtz maakte het zesde doelpunt. Alexis Claude-Maurice bepaalde de eindstand in Duitsland: 6-2.

Rapid Wien - Arsenal 1-2

In de eerste helft ging de meeste dreiging van het team van Dietmar Kühbauer, die Eredivisie-bekende Marcel Ritzmaier als spits in een 4-3-3-opstelling inzette, uit, maar tot echt grote kansen kwamen de Oostenrijkers niet. Dat gold ook voor Arsenal, waar Arteta voor zes veranderingen in het elftal koos ten opzichte van de nederlaag tegen Manchester City. Thomas Partey maakte zijn debuut voor de Londenaren en vormde samen met Mohamed Elneny het centrale duo op het middenveld van the Gunners.

Het was Rapid Wien dat vlak na rust aan de leiding ging. Ercan Kara onderschepte een pass van Bernd Leno, die vervolgens door Taxiarchis Fountas werd gepasseerd. Arsenal slaagde er echter in om de achterstand in de laatste twintig minuten weg te poetsen. Na een heerlijke vrije trap van Nicolás Pépé kopte David Luiz de gelijkmaker binnen en luttele minuten later verscheen ook de 1-2 op het scorebord. Na een geniale pass van Elneny sprintte invaller Héctor Bellerin achter de bal aan en was het een andere, vrijstaande, invaller, Pierre-Emerick Aubameyang die de bal in het doel werkte.

Young Boys - AS Roma 1-2

Met liefst negen wijzigingen ten opzichte van de 5-2 zege op Benevento trad het team van Paulo Fonseca aan in Zwitserland. Dat betekende onder meer de rentree van Rick Karsdorp na iets meer dan een maand. Young Boys nam na veertien minuten de leiding: Jean-Pierre Nsamé verzilverde een strafschop na een charge van Bryan Cristante op Fabian Rieder. Karsdorp, die in de 39e minuut een gele kaart pakte, werd in de rust vervangen door Leonardo Spinazzola en zag zijn team de wedstrijd in de tweede helft ombuigen.

Na zeventig minuten spelen werd Bruno Peres door Edin Dzeko richting het doel van David von Ballmoos gestuurd en tekende hij met een lage schuiver voor de 1-1. Vier minuten later trokken de Romeinen het duel naar zich toe. Na een zeer scherpe voorzet van Henrikh Mkhitaryan vanaf rechts kopte de vrijstaande Maresh Kumbulla de bal binnen: 1-2.