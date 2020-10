PSV gaat ten onder na merkwaardige wissel van uitblinker Mario Götze

PSV is donderdagavond aan de groepsfase van de Europa League begonnen met een nederlaag tegen Granada. De ploeg van trainer Roger Schmidt begon uitstekend en kwam op slag van rust op voorsprong via een knappe uithaal van Mario Götze. De uitblinker werd in de rust om onbekende redenen gewisseld, waarna PSV de voorsprong uit handen gaf en uiteindelijk met 1-2 verloor.

Bij nagenoeg al het gevaar dat PSV in de eerste helft stichtte was Götze betrokken. Na een half uur spelen trok de Duitser vanaf de linkerflank naar binnen, om de bal vanaf de rand van de zestien richting Donyell Malen te scheppen. Malen probeerde zijn voet tegen de halfhoge bal te zetten, maar miste. Daarna zette Götze op de rechterflank Mauro Júnior aan het werk. De Braziliaan zag zijn schot in vrij kansrijke positie echter over het doel vliegen.

Vlak voor rust leek PSV op achterstand te komen, toen Yangel Herrera uit een vrije trap vanaf links raak kopte. De goal werd echter afgekeurd wegens buitenspel. Aan de overzijde profiteerde PSV vrijwel onmiddellijk. Olivier Boscagli bracht de bal hoog de zestien in, waar Denzel Dumfries hem doorkopte richting Götze. De aanvallende middenvelder schoot de bal uit de stuit onberispelijk in het doel: 0-1.

In de rust werd Götze dus gewisseld, waarna het beduidend minder goed ging lopen bij PSV. De Eindhovenaren werden steeds verder achteruit gedrongen en moesten dat in de 57ste minuut bekopen. Antonio Puertas slingerde de bal hoog richting de tweede paal, waar Jorge Molina wegliep uit de rug van Jorrit Hendrix. De poging van de 38-jarige spits ging via de lat en het lichaam van doelman Yvon Mvogo het net in: 1-1. Even later werd het nog erger voor PSV, toen Darwin Machis zomaar mocht opkomen over de linkerflank. De middenvelder haalde vanaf het puntje van de zestien uit en zag de bal prachtig de verre kruising invliegen: 1-2.

PSV ging in het restant van de wedstrijd nog wel op zoek naar de gelijkmaker. Malen kreeg vanbinnen de zestien een goede schietkans, maar stuurde de bal niet ver genoeg de linkerhoek in, waardoor doelman Rui Silva redding bracht. In de absolute slotfase hanteerde PSV veelal de lange bal, maar daarmee kon Granada niet in de problemen worden gebracht.