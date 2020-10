Mitchel Bergkamp kan na vertrek bij Almere City in voetsporen van vader treden

Mitchel Bergkamp heeft afgelopen week een stage afgewerkt bij Arsenal, zo weet Goal te melden. De 22-jarige aanvallende middenvelder, de zoon van Dennis Bergkamp, zit sinds afgelopen zomer zonder club, nadat hij Almere City achter zich liet. Bergkamp heeft de afgelopen dagen meegetraind met het Onder-23-team van the Gunners, waar zijn vader tussen 1995 en 2006 actief was.

Bergkamp bracht tot dusver zijn hele loopbaan door bij Almere City, dat hem in 2011 weghaalde bij de amateurs van Spakenburg. Bij de Keuken Kampioen Divisie-club uit Flevoland doorliep de aanvallende middenvelder de jeugdopleiding, maar kwam het nooit van een optreden of doorbraak in het eerste elftal. In de afgelopen jaren speelde Bergkamp wel 47 wedstrijden voor Jong Almere City in de Tweede en Derde Divisie.

Na vorig seizoen tien wedstrijden te hebben gespeeld in Jong Almere City, liet Bergkamp de club afgelopen zomer achter zich. Hij zit sindsdien zonder club, maar gaat nu dus mogelijk op korte termijn aan de slag bij Arsenal. The Gunners zijn momenteel bezig met de renovatie van het in de Premier League 2 spelende Onder-23-team, waarin trainer Steve Bould een gebrek heeft aan ervaren spelers.

Arsenal Onder-23 bevat slechts negen spelers die ook nog in de Onder-18 mogen spelen, mede doordat de nodige spelers uit het hoogste jeugdelftal momenteel verhuurd zijn. Bergkamp moet Arsenal Onder-23 dus gaan voorzien van de nodige ervaring. Voor hem is Londen geen onbekend terrein, aangezien hij in de Engelse hoofdstad opgroeide. Bergkamp speelde zelfs al eens in het Emirates Stadium, tijdens de afscheidswedstrijd van zijn vader in 2006.