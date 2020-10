Advocaat kiest enigszins verrassende vervanger voor afwezige Fer

Orkun Kökcü is bij Feyenoord de vervanger van de afwezige Leroy Fer in het eerste groepsduel van de Europa League met Dinamo Zagreb. De dertigjarige middenvelder viel afgelopen zondag in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam (1-1) uit met een hamstringblessure en staat daarmee vier tot zes weken aan de kant. Trainer Dick Advocaat bracht tegen Sparta nog Lutsharel Geertruida binnen de lijnen als vervanger voor Fer, maar kiest nu dus voor Kökcü.

De afgelopen dagen leek het erop dat Advocaat ook tegen Dinamo Zagreb zou kiezen voor Geertruida, die in de hoofdmacht van Feyenoord tot dusver voornamelijk als rechtsback of centrumverdediger speelde. De oefenmeester heeft echter besloten om Kökcü weer op te stellen, nadat hij in de wedstrijden tegen Willem II (1-4 zege) en Sparta (1-1) op de reservebank zat. Feyenoord treedt in Zagreb aan met een relatief offensief ingesteld middenveld. Kökcü vormt namelijk samen met Jens Toornstra en João Carlos Teixeira het middenveld.

De defensie van Feyenoord levert weinig verrassingen op: Justin Bijlow verdedigt het doel en vindt evenals in de duels met Willem II (1-4 zege) en Sparta (1-1) Bart Nieuwkoop, Uros Spajic, Marcos Senesi en Ridgeciano Haps voor zich. Ook de voorste linie van de Rotterdammers is onveranderd, daar Bryan Linssen weer in de punt van de aanval speelt. Hij wordt geflankeerd door Mark Diemers en Steven Berghuis. Tegenstander Dinamo Zagreb gaat de Rotterdammers volgens de gegevens van de UEFA bestrijden in een 4-4-2-formatie.

Met Dinamo Zagreb treft Feyenoord een ploeg die in de eigen competitie goed aan het seizoen begonnen is. Met zeven overwinningen en één remise gaat de Kroatische topclub momenteel afgetekend aan de leiding in de 1.HNL. Op het Europese podium verliep de seizoensstart iets tegenvallender, want na eerst nog te hebben afgerekend met CFR Cluj versperde Ferencváros de weg richting de groepsfase naar de Champions League. Door een 3-1 overwinning op FC Flora Tallinn werd uiteindelijk het hoofdtoernooi van de Europa League bereikt.

Opstelling Feyenoord: Bijlow, Nieuwkoop, Spajic, Senesi, Haps; Kökcü, Toornstra, Teixeira; Berghuis, Linssen en Diemers.

Opstelling Dinamo Zagreb: Livakovic, Stojanovic, Théophile-Catherine, Lauritsen, Gvardiol; Kastrati, Jakic, Ademi, Majer; Orsic en Gavranovic.