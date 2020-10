Messi wint rechtszaak van dagblad ABC na ernstige beschuldigingen

De Leo Messi Foundation heeft donderdag zijn rechtszaak tegen ABC gewonnen, zo meldt Onda Cero. De stichting, die door Lionel Messi gerund wordt, werd door het Madrileense dagblad beschuldigd van fraude, verduistering en witwassen van geld, maar is van al die zaken vrijgesproken.

Journalist Javier Chicote van ABC beweerde in een publicatie uit 2017 dat de liefdadigheidsinstelling van Messi 'meer dan tien miljoen euro' aan inkomsten uit sponsoring buiten de boekhouding hield, waardoor die gelden niet ten goede konden komen aan de beoogde sociale projecten voor kinderen. Inkomsten in zowel Barcelona als Rosario, de geboortestad van Messi, zouden niet aangegeven zijn en gebruikt zijn voor 'privéactiviteiten'.

De foundation van Messi spande daarop een rechtszaak aan tegen ABC en journalist Chicote in het bijzonder, en werd in het gelijk gesteld. De stichting heeft een schadevergoeding toegewezen gekregen van 7.142 euro. Bovendien moet de krant alle kosten voor de gerechtelijke procedure betalen. De instelling van Messi heeft laten weten dat het bedrag geschonken wordt aan het Hospital Sant Joan de Déu in Barcelona.

ABC kwam donderdag al eerder negatief in het nieuws. Salvador Sostres, een journalist van de rechtsgeoriënteerde krant, vergeleek Barcelona-aanvaller Ansu Fati voor zijn optreden tegen Ferencváros met ‘een zwarte straatverkoper die voor de politie wegrent’. Het leidde tot ophef in Spanje: ploeggenoot Antoine Griezmann haalde op Twitter hard uit naar de krant, terwijl Barcelona zich beraad op juridische stappen.