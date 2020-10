Boskamp ergert zich aan Liverpool tegen Ajax: ‘Arrogantie liep van zijn smoel’

De drievoudige wissel die manager Jürgen Klopp woensdag doorvoerde bij Liverpool, leidt tot ergernis bij Jan Boskamp. Klopp haalde tegen Ajax (0-1 winst) na exact een uur spelen zijn drie topaanvallers Mohamed Salah, Roberto Firmino en Sadio Mané gelijktijdig naar de kant, vermoedelijk om ze rust te geven. Boskamp doet de opvallende wissels af als 'arrogantie'.

"Ik heb me aan één ding geërgerd: dat Liverpool ineens de drie voorste spelers wisselde", aldus Boskamp in een video-item voor Veronica Inside. "Ja... of dat arrogant te noemen is? Dat gevoel had ik wel. In principe de drie beste spelers, die moeten scoren, en die haalt hij eruit. Wat is dat voor mannetje, joh? De arrogantie liep van die gozer zijn smoel af."

Ook de wissels aan de kant van Ajax begreep Boskamp niet helemaal. Davy Klaassen, die volgens hem goed in de wedstrijd zat, werd door trainer Erik ten Hag na 74 minuten naar de kant gehaald. "Je hebt met Klaassen scorend vermogen vanuit de tweede lijn. Maar dan ga je terugvallen op – met alle respect – Klaas-Jan Huntelaar en Lassina Traoré. Huntelaar kan wel het verschil maken, maar tegen Liverpool is het heel wat anders als je 37 bent."

Verder beoordeelt Boskamp het optreden van Lisandro Martínez als 'redelijk'. "En ik kon ook leven met Daley Blind op het middenveld", aldus de oud-voetballer, die vervolgens wordt geconfronteerd met de uitlatingen van Valentijn Driessen over Nicolás Tagliafico. Driessen stelt dat de linksback 'moeite heeft met het topniveau dat Ajax nodig heeft'. "Ik denk dat Valentijn expres elke keer van die gekke dingen zegt", lacht Boskamp. "Als Lionel Messi er niet is bij het Argentijnse elftal, dan is hij aanvoerder. Dan ben je geen koekenbakker."