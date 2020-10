TOTO‘s tips: De eerste Clásico van Ronald Koeman als trainer van Barcelona

Zaterdag wacht voor de voetballiefhebbers één van de grootste wedstrijden op aarde: El Clásico. Dat beide teams nauwelijks voor elkaar onder doen in dit affiche blijkt wel uit de historische cijfers. El Clásico werd 180 keer eerder gespeeld in LaLiga; Barça won 72 keer, 35 keer werd het gelijk en Real trok 73 keer aan het langste eind. Daarnaast scoorden beide ploegen even vaak (288 keer). Beide teams zullen los van alle sentimenten die bij een Clásico komen kijken zich willen revancheren voor de competitienederlaag van vorig weekend. Barcelona ging met 1-0 onderuit bij het taaie Getafe en Real Madrid leed een zeer verrassende 1-0 nederlaag in eigen huis tegen promovendus Cádiz. Barça en Real verloren voor het eerst sinds 2003 allebei het competitieduel voorafgaand aan een Clásico in LaLiga.

Barcelona wist de eerste twee competitieduels dit seizoen overtuigend te winnen (4-0 en 0-3). Daarna kwamen de Catalanen niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Sevilla en ging het met 1-0 onderuit op bezoek bij Getafe. In beide wedstrijden was Barcelona vooral aanvallend erg onmachtig. Dit zal zeker beter moeten om te kunnen scoren tegen Real Madrid, dat dit kalenderjaar de minste goals incasseerde van alle ploegen die ook vorig seizoen in LaLiga uitkwamen (16 tegengoals in 25 competitieduels). In de laatste twee Clásico's wist Barcelona niet te scoren. Het kwam één keer voor dat de Catalanen in drie opeenvolgende competitieduels met Real Madrid niet trefzeker waren: in 1958. Daarnaast kan het voor het eerst sinds april 2008, tijdens het laatste seizoen onder Frank Rijkaard, gebeuren dat Barcelona in opeenvolgende LaLiga-wedstrijden het net niet weet te vinden.

Afgelopen zaterdag maakte Cádiz een einde aan de ongeslagen reeks van vijftien competitieduels van Real Madrid (dertien zeges, twee remises) door met 0-1 te stunten in Madrid. De ongeslagen uitreeks van Real in LaLiga is echter nog niet doorbroken. De Koninklijke verloor mede dankzij vier clean sheets geen van de laatste acht competitiewedstrijden buitenshuis (zes zeges, twee remises). De langste reeks sinds oktober 2017, toen er dertien keer op rij gewonnen werd. Ook op bezoek bij Barcelona is Real Madrid lastig te verslaan. De Madrilenen verloren slechts één van de laatste zeven Clásico’s die in alle competities in het Camp Nou gespeeld werden (twee zeges, vier remises).

Uiteraard zullen alle ogen weer gericht zijn op Lionel Messi. Barça leek nog afhankelijker te worden van de Argentijn na het gedwongen vertrek van zijn maatje Luis Suárez. Niets blijkt minder waar, want andere spelers staan nu op bij Barcelona. Onder anderen Ansu Fati en de teruggekeerde Philippe Coutinho zijn goed begonnen aan het seizoen. Messi kwam alleen in de eerste competitiewedstrijd van dit seizoen tot scoren, vanaf de strafschopstip tegen Villarreal. In de daaropvolgende drie LaLiga-duels wist hij het net niet te vinden en gaf hij geen enkele assist voor de Catalanen. Dit is de langste reeks voor Messi zonder goal of assist in LaLiga sinds april 2016, toen hij ook drie competitieduels op rij niet direct betrokken was bij een doelpunt. Ook in zijn laatste drie wedstrijden tegen Real Madrid wist de kleine Argentijn niet te scoren.

