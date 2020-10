Opstelling van zwaar gehavend AZ bekend; Mertens en Lozano bij Napoli

Een zwaar gehavend AZ begint vanaf 18.55 uur aan het nieuwe seizoen in de Europa League. De ploeg van Arne Slot werd in de aanloop naar het duel geteisterd door het coronavirus, maar neemt het in het Stadio San Paolo toch op tegen Napoli. Slot heeft de opstelling bekendgemaakt voor het treffen met de topclub uit de Serie A, die zelf aantreedt met ex-Eredivisionisten Dries Mertens en Hirving Lozano.

Door de vele besmettingen in zijn selectie had trainer Arne Slot slechts negentien spelers tot zijn beschikking. Een van de meest opvallende afwezigen is Myron Boadu, de vaste spits van AZ. Omdat stand-in Ferdy Druijf én zelfs de nog nooit ingezette Thijs Oosting van Jong AZ eveneens positief hebben getest, beschikt AZ niet over een spits. Slot heeft ervoor gekozen om Dani de Wit, eigenlijk een aanvallende middenvelder, op die positie te laten spelen.

"Ik overweeg niet om een compleet ander systeem te spelen", liet de trainer in de aanloop naar de wedstrijd al weten. Net als in de competitiewedstrijd tegen VVV-Venlo van zaterdagavond speelt AZ in een 4-3-3-formatie Achterin krijgt Pantelis Hatzidiakos de voorkeur boven Ramon Leeuwin, die tegen VVV nog speelde. Op de rechtsbuitenpositie speelt Yukinari Sugawara in plaats van Stengs, die terugzakt en als aanvallende middenvelder gaat spelen.

Sugawara heeft nog nooit als basisspeler op het veld gestaan bij AZ, maar krijgt vanwege de vele afwezigen de kans. Hoewel hij eigenlijk een rechtervleugelverdediger is, wordt hij door Slot nu ingezet als rechtsbuiten. De trainer kan naast zijn spitsen ook niet beschikken over Timo Letschert, Jordy Clasie, Ron Vlaar, Zakaria Aboukhlal en reservedoelman Beau Reus. Talenten als Maxim Gullit, Mo Taabouni, Tijs Velthuis en Kenzo Goudmijn zijn er wel bij en zitten op de bank.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjö, Stengs, Koopmeiners; Sugawara, De Wit, Karlsson

Opstelling Napoli: Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Di Lorenzo; Lobotka, Fabián Ruiz; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen.