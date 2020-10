‘Deelname Ronaldo aan duel met Barcelona nog niet uitgesloten’

De kans bestaat dat Cristiano Ronaldo volgende week woensdag kan meedoen in de wedstrijd tussen Juventus en Barcelona in de Champions League. Donderdagmiddag werd bekend dat de aanvaller opnieuw een positieve test voor het coronavirus heeft afgelegd, waarna Marca de conclusie trok dat hij niet mag meedoen aan de wedstrijd van volgende week. Dat blijkt echter wat genuanceerder te liggen, maakt Tuttosport duidelijk.

Marca schreef dat besmette spelers zeven dagen voor een Europese wedstrijd een negatieve coronatest moeten overleggen aan de aftrap te mogen verschijnen. Hoewel Ronaldo volgens de berichtgeving geen symptomen vertoont, test hij nog steeds positief. Tuttosport maakt echter duidelijk dat zijn deelname daardoor nog niet uitgesloten is. De Italiaanse krant beroept zich op artikel 7, subparagraaf 7 van de coronareglementen van de UEFA.

In de subparagraaf staat dat een speler zeven dagen voor een wedstrijd niet per se negatief hoeft te testen, maar dat er wel een medisch dossier opgestuurd moet worden waaruit blijkt dat hij 'hersteld' is. Er wordt in de regelgeving bij stilgestaan dat het 'herstel' niet altijd volledig gelijkloopt met het afleggen van een negatieve test. De UEFA wil een week van tevoren slechts horen dat een speler geen symptomen vertoont.

Ronaldo heeft sinds de eerste dag van zijn besmetting, 13 oktober, geen symptomen vertoond en is technisch gezien dus al 'hersteld'. Woensdag heeft Juventus de benodigde documenten opgestuurd naar de UEFA. Daardoor is er nog één voorwaarde voor Ronaldo om tegen Barcelona te kunnen meedoen: daags voor de wedstrijd moet hij wel negatief testen voor het coronavirus.