Schuurs doet opvallende uitspraak: ‘Hij is de beste aanvaller van de wereld’

Perr Schuurs beleefde woensdagavond een ongelukkig moment in de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Liverpool (0-1). Voorafgaand aan het enige doelpunt van de wedstrijd, een eigen goal van Nicolás Tagliafico, liet Schuurs zich aan de zijlijn in de luren leggen door Sadio Mané. De buitenspeler draaide makkelijk weg bij de verdediger, die in gesprek met Ajax Life toegeeft te balen va het moment.

Mané speelde Schuurs in één handige beweging uit en bereidde onbedoeld het eigen doelpunt van Tagliafico voor. Het was een sneu moment voor Schuurs, die juist bezig was aan een sterke eerste helft, waarin hij Mané meerdere keren goed in de weg zat. "Ja, natuurlijk zit zo'n moment mij dwars. Als je kijkt naar de totale totstandkoming van de 0-1 is dat gewoon ongelukkig", geeft hij aan. "Maar het begint bij mij en eindigt in een tegendoelpunt."

"Hij is de beste aanvaller van de wereld en we hebben ons goed geweerd, maar niet goed genoeg voor een punt", vervolgt Schuurs. "Daarvoor hadden we onze kansen moeten benutten.” De twintigjarige stopper beleefde nog enkele ongelukkige momenten in de tweede helft. Na een weifelend optreden in een duel met Roberto Firmino liet hij zich door de benen spelen en ontstond een riskante situatie; een kwartier voor tijd liet hij zich zomaar van de bal zetten door Diogo Jota, waarna André Onana naar voren moest sprinten om de boel te redden

Door Ajax Life wordt Schuurs gevraagd naar zijn oordeel over het tempo van de wedstrijd. Lag het tempo lager dan gebruikelijk in de Champions League, of leek dat slechts zo? "Voor ons voelde het gewoon als vanouds", reageert de jongeling. "Dit was de eerste echte test die we hebben gehad. Het niveau lag hoog, het tempo lag hoog. Hoger dan we in de eredivisie zijn gewend. Dat is normaal en merkten we ook wel."