Daniel Schwaab beëindigt actieve carrière na vertrek bij PSV

Daniel Schwaab zet een punt achter zijn actieve loopbaan. De 32-jarige verdediger was clubloos sinds zijn vertrek bij PSV in de zomer en heeft besloten om niet langer te zoeken naar een nieuwe werkgever. Schwaab vertelt aan Kicker dat hij de nodige aanbiedingen had, maar ziet het niet zitten om door te gaan als voetballer.

Schwaab begon zijn actieve carrière bij SC Freiburg. Na zes jaar in de jeugdopleiding brak hij in 2006 door in het eerste elftal, waarvoor hij 91 keer uitkwam in de Bundesliga. Na drie seizoenen maakte Schwaab de overstap naar Bayer Leverkusen. Na 96 competitieduels in 4 seizoenen stapte hij over naar VfB Stuttgart. In dienst van die Schwaben was hij goed voor 92 duels in de Bundesliga, alvorens in 2016 te tekenen bij PSV. Prijzen op zijn palmares zijn het kampioenschap in de 2. Bundesliga met Freiburg (2009), de Johan Cruijff Schaal (2016) en het landskampioenschap met PSV (2018) en de eindzege op het EK Onder-21 met Duitsland in 2009.

Na drie seizoenen bij PSV koos Schwaab ervoor om terug te gaan naar zijn familie in Duitsland, ondanks een aanbieding van PSV om zijn contract te verlengen. Enkele maanden later werd de mandekker persoonlijk benaderd door toenmalig trainer Mark van Bommel en besloot hij toch in te gaan op de aanbieding die PSV eerder had gedaan. Na het seizoen werd duidelijk dat zijn verbintenis niet opnieuw verlengd zal worden; in totaal speelde hij 103 keer in de Eredivisie. Tussen 2007 en 2010 kwam Schwaab bovendien 24 keer uit voor de nationale ploeg van Duitsland.

"Ik heb besloten om te stoppen en me op andere dingen te richten", legt Schwaab zijn beslissing uit. "Het is niet makkelijk voor me om vaarwel te zeggen. Zo oud ben ik nog niet. Er waren zeker interessante aanbiedingen uit het buitenland, maar uiteindelijk stond ik er niet volledig achter." De stopper zegt zich goed te voelen bij zijn besluit. "Voortaan kan ik zonder blessures uit mijn auto stappen", grapt hij. "Mijn familie is het allerbelangrijkst voor mij, zeker nu ik twee jaar lang op en neer ben gegaan van Eindhoven naar mijn thuis in Waldkirch."

"Het is fijn om nu zelf de controle over mijn leven te hebben in plaats van gedreven te worden door anderen, zoals de afgelopen vijftien jaar het geval was", vervolgt Schwaab, die actief wil blijven in de voetballerij. "Ik heb de afgelopen maanden lang nagedacht over hoe ik verder moest. Ik voel me aangetrokken tot het voetbalveld. Het is mijn passie." Een trainersfunctie lijkt Schwaab interessant. "Maar misschien alleen in de jeugd. Ik wil jongens niet alleen leren voetballen, maar ik wil ze ook waarden bijbrengen." Schwaab loopt momenteel stage bij Freiburg. Hij gaat binnenkort op bezoek bi PSV voor een gesprek met hoofd jeugdopleidingen Ernest Faber. "Er komen veel interessante dingen op mijn pad."