Klopp acht ‘topteam’ Ajax goed genoeg voor Premier League: ‘Dat is helder’

Liverpool-manager Jürgen Klopp is tevreden met het resultaat wat zijn team woensdagavond boekte op bezoek bij Ajax in de groepsfase van de Champions League. Door een eigen doelpunt van Nicolás Tagliafico namen the Reds drie punten mee naar Engeland. Klopp sprak na afloop van een ‘gevaarlijk potje’ en is lovend over het niveau van de ploeg van Erik ten Hag.

Ten Hag stapte tegen Liverpool af van het bekende systeem en koos voor een 4-4-2-formatie. “Of ik daar verrast door was? Eigenlijk wel ja”, aldus Klopp tegen Ziggo Sport. “Dat Ajax zijn formatie zo wijzigt, had ik niet verwacht, maar dat doet bijna iedereen tegen ons tegenwoordig. Ik snapte het in dit geval denk ik wel: de snelheid van Martínez die het verschil maakte en de ervaring van Blind op zes.”

Ten Hag: 'Tactiek heeft uitstekend gefunctioneerd'

Klopp was niet helemaal tevreden over het spel van zijn ploeg. Hij vindt dat Liverpool meer had moeten doen met de ruimte die het kreeg. “Van die wijzigingen hadden we veel beter gebruik van kunnen maken. Het was een ongelooflijk open wedstrijd bij vlagen. We speelden veel één tegen één in heel grote ruimtes”, aldus de Duitse oefenmeester.

Ajax maakte voetballend een goede indruk op Klopp. “Ajax is een topteam, ze zouden zeker in de Premier League kunnen spelen, dat is wel duidelijk. Ze zouden waarschijnlijk niet ieder seizoen kampioen worden, maar ze zouden meekunnen. Dat is helder. Ik houd van hun manier van spelen, het is een voetballende speelwijze.”