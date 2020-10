Matige start De Boer met Oranje heeft gevolgen voor FIFA-ranking

Het Nederlands elftal is twee plekken gedaald op de wereldranglijst van de FIFA. Oranje is de nieuwe nummer vijftien van de wereld nadat in de afgelopen interlandperiode geen wedstrijd werd gewonnen onder de nieuwe bondscoach Frank de Boer. Het podium blijft onveranderd; België is de lijstaanvoerder, gevolgd door Frankrijk en Brazilië.

Na het vertrek van Ronald Koeman stond Dwight Lodeweges als interim-bondscoach voor de groep tegen Polen (1-0 winst) en Italië (0-1 verlies). De Boer werd vervolgens definitief aangesteld en bij zijn debuut ging het Nederlands elftal met 0-1 onderuit tegen Mexico. In de Nations League wist Oranje vervolgens niet te winnen van Bosnië & Herzegovina (0-0). Tegen Italië was het voetballend beter wat het team van De Boer liet zien, maar desondanks werd ook van de Azzurri niet gewonnen (1-1).

Volgende maand komt Oranje opnieuw in actie. Op 11 november staat de vriendschappelijke interland tegen Spanje op het programma. Daarna volgen de twee laatste wedstrijden in de groepsfase van de Nations League. Op 15 november krijgt de ploeg van De Boer bezoek van Bosnië & Herzegovina. Drie dagen later volgt de uitwedstrijd tegen Polen.