Ferdinand prijst twee ‘rising stars’ bij Ajax: ‘Hij kan het stokje overnemen’

Ajax maakte een goede indruk tegen Liverpool bij de 0-1 nederlaag woensdag, stellen Robin van Persie, Rio Ferdinand en Michael Owen. De Amsterdammers verloren het eerste duel in de Champions League door een eigen treffer van Nicolás Tagliafico, maar volgens de analisten van BT Sport had de ploeg van Erik ten Hag recht op meer. Ferdinand heeft complimenten in huis voor twee jonge spelers van Ajax, namelijk Perr Schuurs en Ryan Gravenberch.

"De jonge centrumverdediger Schuurs was erg, erg goed", zegt de voormalig topverdediger van onder meer Manchester United. "Hij werd er bij de goal ingeluisd (door Sadio Mané, red.), maar een twintigjarige die zo op dit niveau tegen Liverpool speelt... Ik denk dat hij een goede vervanger is van Matthijs de Ligt. Hij kan het stokje overnemen en het voortouw nemen. De leiding op zich nemen."

Ook Owen, voormalig spits van onder meer Liverpool, ziet veel potentie in Schuurs. "Hij wordt de nieuwe Matthijs de Ligt. Hij is nog jong, maar wat een lichaam en wat een kracht... Hij heeft nu al veel weg van De Ligt. Prima aan de bal, agressief en sterk voor zijn leeftijd. Ze hebben De Ligt voor veel geld verkocht aan Juventus, maar Schuurs kan die rol gaan overnemen."

Schuurs zelf baalt van de gemiste kansen én de tegentreffer. "Er had meer ingezeten dan we nu hebben", wordt de stopper geciteerd door Voetbal International. "Als je kijkt naar dat doelpunt, dan is het ongelukkig. Dat begint bij mij en eindigt in een tegendoelpunt. Maar als je verder kijkt naar de wedstrijd, dan hadden wij ook gewoon moeten scoren. Vooraf wist ik dat ik veel duels tegen Mané ging spelen en dat ik de diepte eruit moest halen."

Ferdinand is ook lovend over de achttienjarige Gravenberch. "Naast Schuurs vond ik die andere jonge jongen op het middenveld, Gravenberch, ook erg goed", vervolgt de analist in de studio. "Hij had veel zelfvertrouwen en was rustig aan de bal. Hij werd de jongste debutant ooit voor Ajax toen hij zestien was en pakte het record af van Clarence Seedorf. Hij was heel beheerst en is al gewend aan dit niveau."

Van Persie vindt dat Ajax meer had verdiend. "Ajax had de beste kansen. Ze speelden prima, ze hadden vier of vijf kansen. Doorgaans maken ze er wel minimaal één af. Dus ik denk dat Liverpool geluk heeft gehad", aldus de oud-spits, die aan de kant van Liverpool heeft genoten van Mané. "Hij was een genot om naar te kijken. Hoe hij beweegt, hoe hij de bal vasthoudt, hoe hij het spel voortzet... Ik zou een kaartje voor hem kopen. Een geweldige speler om te zien."