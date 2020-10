Ten Hag wijst naar media na vraag over huidige vorm Promes

Ajax-aanvaller Quincy Promes verkeert al enkele weken in een mindere vorm en moest woensdag tegen Liverpool (0-1 nederlaag) genoegen nemen met een plek op de bank. Door een blessure van Mohammed Kudus deed Erik ten Hag echter al vroeg een beroep op de Oranje-international. De trainer van de Amsterdammers legt de schuld van de vormdip van Promes bij de media. “Die vorm praten jullie hem aan”, zo wordt Ten Hag geciteerd door Voetbal International.

Op de persconferentie na afloop van de verliespartij in de Champions League ging Ten Hag in op het vroege uitvallen van en de invalbeurt van Promes. De coach benadrukte dat er qua systeem niets werd gewijzigd. “We brachten Tadic in een positie waarvan we allemaal weten dat hij dat uitstekend kan invullen en brachten Promes in het veld”, verklaart Ten Hag. Hij baalde van het wegvallen van Kudus. “Hij is wel de man in vorm en dan is het bijzonder spijtig. Daarbij komt dat je aan het einde geen frisse wissel meer in kon brengen.”

Promes worstelt al langer met zijn vorm. Dat werd de afgelopen interlandperiode bij het Nederlands elftal duidelijk en afgelopen weekend tegen sc Heerenveen (5-1 winst) zat hij op de bank. Ten Hag maakt zich geen zorgen over de aanvaller. “Die vorm praten jullie hem aan”, doelt de trainer op de media. “Hij heeft mindere wedstrijden gespeeld, maar ook uitstekende wedstrijden. Bijvoorbeeld Frankfurt, neem Vitesse. Maar ook na de rode kaart tegen Sparta. Dus dat baart me zeker geen zorgen.”

Ten Hag zorgde woensdag voor een grote verrassing door af te stappen van het bekende systeem. Hij koos voor een 4-4-2-systeem, iets waar de spelersgroep volgens de trainer al langer mee bekend is. “Het was geen heel ander plan. Hier hebben we de laatste maanden op getraind. Voor de spelers was het heel duidelijk. Natuurlijk zit er een aantal facetten in, zoals de rol van Daley Blind, die anders was. Maar die heeft het uitstekend ingevuld. Daarom hebben we ook die vele kansen gecreëerd”, aldus de trainer.