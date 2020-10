Tagliafico en Klaassen aangepakt: ‘Hij ziet eruit als een man van gisteren’

Liverpool wist woensdagavond met moeite met 0-1 te winnen van Ajax in de groepsfase van de Champions League. The Reds waren zwaar gehavend met het ontbreken van Alisson Becker, Virgil van Dijk, Joël Matip en Thiago Alcantara, maar toch zegevierden de Engelsen door een eigen goal van Nicolás Tagliafico. De Engelse media prijzen het niveau van de grootmacht tegen Ajax. Tegelijkertijd worden enkele Ajacieden kritisch beoordeeld, zoals Tagliafico en ook Davy Klaassen, die door velen juist als een van de uitblinkers werd aangestipt.

Klaassen, die eerder een slechte periode kende bij Everton, wordt door de Daily Mirror hard aangepakt. De tabloid constateert dat Klaassen moeite heeft met het niveau. "Deze zomer, na problemen op Goodison Park en weinig impact te hebben gehad bij Werder Bremen, keerde hij terug bij Ajax als opvolger van Donny van de Beek. Het jammere voor Erik ten Hag is dat de snelheid van de wedstrijd hem te veel was. Op slechts 27-jarige leeftijd ziet hij eruit als een man van gisteren."

Twee van de beste Ajacieden werden te vroeg gewisseld door Ten Hag

De Daily Mail is lovend over André Onana, die beter voor de dag kwam dan Adrián bij Liverpool. "Hij is de duidelijke nummer één. De verdedigers van Ajax zijn niet bang als Onana in actie moet komen. Dat is het grote verschil met Liverpool. Misschien ook omdat de verdedigers van Liverpool weten wat ze missen", doelt men op de afwezigheid van Alisson. "Vanaf de eerste aanval van Ajax tot de laatste: iedereen had het gevoel dat een verkeerde inschatting van een individu de wedstrijd kon beslissen. En dat gebeurde", verwijst men naar de eigen goal van Nicolás Tagliafico.

Engelse media spreken bij de eigen treffer van de Argentijn van een 'gelukje' voor Liverpool. "Tagliafico, linksback van Ajax, besliste het duel met een eigenaardig eigen doelpunt", schrijft The Guardian. "Het schot van Sadio Mané stelde weinig voor, maar Tagliafico tikte de bal in het eigen doel, zonder ook maar enige druk." The Telegraph zag eveneens dat de back een enorme fout maakte. "De treffer was freakish. Liverpool zal extra blij zijn met de clean sheet na de verschrikkelijke blessure van Virgil van Dijk, hoewel men blij mag zijn dat het levendige Ajax niet tot scoren kwam."