Kraay junior verrast door actie Ten Hag: ‘Vroeger werd je thuis opgewacht’

Erik ten Hag zorgde woensdagavond voor een grote verrassing door zijn systeem om te gooien voor het duel van Ajax met Liverpool in de Champions League. Daley Blind speelde als controlerende middenvelder, terwijl Mohammed Kudus opereerde als aanvallende middenvelder. In een 4-4-2-systeem begonnen Dusan Tadic en David Neres in de voorhoede. Hans Kraay junior en Georginio Wijnaldum waren verrast door de keuze van de Ajax-trainer.

“Ik weet niet of het nog steeds vloeken in de kerk is. Ver in het verleden had je Kurt Linder en Tomislav Ivic (voormalig trainers, red.), die gingen met twee spitsen spelen bij Ajax. Die trainers werden gewoon achterna gezeten. Zij werden thuis opgewacht”, zegt Kraay junior bij Voetbalpraat. “We zitten nu in een andere realiteit en daarom hoop ik ook niet dat hij (Erik ten Hag, red.) niet achterna gezeten wordt omdat hij 4-4-2 speelde.” Tegenover Ziggo Sport gaf Liverpool-middenvelder Georginio Wijnaldum aan dat hij verrast was door de tactiek van Ajax. “Ik dacht dat ze hun eigen spel zouden spelen en zich niet zouden aanpassen, maar dat hebben ze wel gedaan. Ik denk dat het een goede tactiek van Ajax was.”

Kudus viel al vroeg in de wedstrijd geblesseerd uit, waardoor het tactische plan overboord werd gegooid. De Amsterdammers verloren uiteindelijk met 0-1 door een eigen doelpunt van Nicolás Tagliafico. Ondanks de nederlaag was Kraay junior diep onder de indruk van Davy Klaassen. “Het is net alsof Klaassen nooit is weggeweest bij Ajax. Ik vind hem vooral technisch heel mooi. Mensen zullen denken: technisch? Maar ik bedoel zijn basistechniek. Zijn aannames zijn altijd goed, goed hard inspelen, hij is vast aan de bal en hij is een motor. Ik vond Klaassen écht goed.”

Collega-analist Hedwiges Maduro is het eens met Kraay junior en zag de middenvelder direct na rust nog bijna scoren. “Hij had ook een goed schot nog, op de paal. Hij heeft een goede wedstrijd gespeeld, alleen was hij het laatste kwartier misschien wat vermoeid”, aldus de oud-Ajacied. Klaassen werd een kwartier voor tijd vervangen door Jurgen Ekkelenkamp. “Maar je ziet wel echt dat hij een Ajax-speler is. Hij pakt het heel snel op en het maakt hem niet uit in wat voor systeem hij speelt.”