Kranten zien groot gebrek bij Ajax: ‘Noa Lang in Brugge is vreemd’

Ajax verloor woensdagavond de eerste wedstrijd van de groepsfase van de Champions League tegen Liverpool met 0-1 door een eigen doelpunt van Nicolás Tagliafico. De Nederlandse kranten zijn dinsdagochtend over het algemeen positief over het niveau van de Amsterdammers en het aantal kansen dat is gecreëerd tegen de Engels kampioen. Er worden echter ook kritische kanttekeningen geplaatst, aangezien Liverpool uiterst kwetsbaar leek en Ajax niet kon profiteren. Met name het ontbreken van een echte doelpuntenmaker wordt in de ochtendkranten aangestipt.

De Telegraaf vond Ajax 'te nederig'. "Ajax staat sinds mensenheugenis voor lef, aanvallen en attractief voetbal. De koppeling aan de Engelse kampioen boezemde de nummer één van Nederland echter angst in. Vanwege de poule met verder Atalanta en FC Midtjylland sprak directeur Marc Overmars zelfs van een Europees tussenjaar. Zonde, want om hoog te kunnen springen, moet je de lat hoog leggen." De krant wijst op het feit dat ook Liverpool erg gehavend was met de absentie van Alisson Becker, Virgil van Dijk, Joël Matip en Thiago Alcantara. "Dat er voor Ajax echt iets viel te halen, onderstreepte de clowneske tweede keeper Adrian, die de bal na een kwartier tegen Tadic aanschoot en bijna de komische 1-0 inleidde."

"Organisatorisch had de thuisploeg, mede door het uitstekende spel van vuurvreter Davy Klaassen, Blind én Ryan Gravenberch, zijn zaakjes uitstekend voor elkaar. Het zorgde zichtbaar voor irritatie bij Klopp, die schreeuwend en wild gebarend langs de zijlijn stond. Maar de afwachtende houding van Ajax, het gebrek aan initiatief en het slordige spel maakten de toch al trieste avond in de lege Johan Cruijff ArenA nog naargeestiger. Na 28 minuten spelen had Ajax 36 procent balbezit." Het dagblad zag dat Ten Hag in minuut 83 alle schroom van zich af gooide Klaas-Jan Huntelaar en Lassina Traoré in het veld te brengen. "De vraag die bleef hangen, was wat er was gebeurd als Ten Hag niet vanaf minuut 83, maar minuut één wat meer lef had getoond. Het blijft in nevelen gehuld."

De Volkskrant geeft aan dat Ajax over het voetbal 'best tevreden' mag zijn. "Met de ervaren Davy Klaassen en Daley Blind als uitblinkers op het middenveld, met David Neres als dribbelaar die langzaam zijn ritme hervindt na langdurig blessureleed, met Perr Schuurs als verdediger die het in defensief opzicht lastig had, maar die wint aan flair en wiens pass van topklasse is. Het zat uiteindelijk niet mee, al is dat ook een kwestie van kwaliteit. Een kans benutten, dat hoort bij de wapens van een topvoetballer." Invaller Quincy Promes, die in het veld kwam na een vroege uitvalbeurt van Mohammed Kudus, wordt ook kritisch onder de loep genomen.

"Tja, Promes, snelle speler, maar zonder de verfijning die van de goede voetballer een heel goede voetballer maakt, en dan ontbreekt het hem ook nog aan vorm. Noa Lang in Brugge zien voetballen, het is best vreemd." De krant wijst vooral op het ontbreken van een echte topschutter bij Ajax. "Lassina Traoré en Klaas-Jan Huntelaar, spitsen van beroep, vielen pas in de slotfase in. De een is eigenlijk niet goed genoeg, de ander is een routinier op zijn retour. (...) Bij Ajax zal het duel nog even malen in het hoofd, als synoniem voor de gemiste kans, als herinnering aan het ontbreken van een echte topspits."

Het Algemeen Dagblad zag een moedig optreden van de Amsterdammers. Het ontbrak de ploeg van Ten Hag aan geluk en scherpte in de afronding. "Naarmate de eerste helft vorderde, bleek Ajax vooral een soort schijncontrole te hebben. Liverpool genoot in de counter van zeeën aan ruimte en stichtte daarbij steeds meer gevaar, ook omdat de centrale verdedigers van Ajax aan de bal paniekerig oogden. Schuurs liet zich na ruim een half uur ook in de luren leggen door Sadio Mané. Diens mislukte schot zou de achterlijn vervolgens niet halen, ware het niet dat Nicolás Tagliafico de bal onbedoeld zelf over de doellijn werkte."

Het Parool deelt twee onvoldoendes uit, voor Promes en Tagliafico: beiden een 5. De krant uit Amsterdam zag een ongelukkige nederlaag. "Promes was de zwakste schakel in een team dat de zaken verder behoorlijk voor elkaar had. Er ontspon zich een tactisch steekspel waarin doelkansen schaars waren. Ajax kreeg er voor rust twee, maar die waren niet aan Promes en Tadic besteed." Het opportunisme van Ten Hag met invalbeurten voor Zakaria Labyad, Traoré en Huntelaar dwong weinig af, zo klinkt het. "Hoewel een andere invaller, Jurgen Ekkelenkamp, in de extra tijd nog een vrije schietkans kreeg, maar hij schoot hoog over. De grote kansen had Ajax echter al veel eerder gehad, en laten liggen."