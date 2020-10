Ten Hag: ‘We hebben Liverpool aan de rand van de afgrond gebracht’

Erik ten Hag vond dat Ajax woensdagavond minimaal een punt had verdiend tegen Liverpool in de openingswedstrijd in de Champions League. De Amsterdammers gingen in eigen huis ongelukkig met 0-1 onderuit door een eigen doelpunt van Nicolás Tagliafico. “We hebben het uitstekend gedaan. We hebben een heel goede wedstrijd gespeeld tegen een heel goede ploeg. We hadden meer verdiend”, benadrukte de trainer bij Ziggo Sport.

“Het plan en de uitvoering waren uitstekend, het ontbrak alleen aan een doelpunt. We hebben Liverpool aan de rand van de afgrond gebracht”, benadrukte Ten Hag. “Deze nederlaag hebben we aan onszelf te wijten. We hebben de kansen wel gecreëerd, maar je moet die wel benutten en de trekker overhalen. We hebben onszelf tekortgedaan. In de slotfase trachtten we nog iets te forceren met een noodplan. Dat leverde nog een grote kans op voor Jurgen Ekkelenkamp. Het is dan jammer dat het net niet lukt.”

“Daardoor blijf je nu toch met een bittere nasmaak achter.” Ten Hag weigerde de schuld van de nederlaag af te schuiven op Tagliafico, die de bal vlak voor rust in eigen doel werkte. “Het zat in zijn algemeenheid niet mee. Die laatste procent moet je afdwingen. Dat hebben we net niet gedaan.”

Ten Hag raakte niet van slag toen Mohammed Kudus na nog geen tien minuten geblesseerd naar de kant moest. “Dat konden we natuurlijk opvangen. We konden makkelijk schakelen door Quincy Promes in te brengen.