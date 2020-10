Klopp stomverbaasd door staat van grasveld in Johan Cruijff ArenA

Bij Liverpool is men niet te spreken over de staat van het veld in de Johan Cruijff ArenA. Zowel trainer Jürgen Klopp als Georginio Wijnaldum uit na de 0-1 overwinning op Ajax kritiek op de grasmat, die het volgens hen niet makkelijk maakte om te voetballen. "Het veld was heel lastig. Het was diep en modderig en beide ploegen leken al vroeg in de wedstrijd vermoeid", reageert Klopp in een interview met BT.

"Van buitenaf zag je het misschien niet, maar het was wel zo", vervolgt de oefenmeester. "Drie dagen geleden was dat nog niet zo (toen Ajax tegen sc Heerenveen speelde, red.) en gisteren tijdens de training ook niet. We zitten pas aan het begin van het seizoen, dus dat kan de reden ook niet zijn." In een ander interview herhaalt Klopp zijn kritiek. "Ik wil het veld niet de schuld geven, maar dat was ongelooflijk niet goed."

"Ik had gedacht dat een voetballende ploeg wel een goed veld zou hebben. Een paar dagen geleden vlogen de spelers de lucht in tegen Everton (2-2, red.), maar zelfs zij keken om zich heen van; dit is zwaar", aldus Klopp, die refereert aan het slagveld dat blessures van Virgil van Dijk en Thiago Alcántara tot gevolg had. Bij Ziggo Sport krijgt hij bijval van Wijnaldum. "Ja, die mening deel ik. Met het Nederlands elftal had ik dat ook al."

"Dan moet je de wedstrijden in Engeland kijken, dan zie je het verschil wel", reageert de middenvelder op de vraag of het verschil in veldkwaliteit tussen Nederland en Engeland te groot is. Erik ten Hag, de trainer van Ajax, wil niet meegaan in de kritiek: hij vond het veld 'niet zo slecht'. Klopp toont zich over het geheel tevreden over de wedstrijd. "Het was geen topvoetbal, maar we wilden drie punten pakken en dat is ons gelukt."