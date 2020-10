Davy Klaassen ‘heeft geen idee’: ‘Hij heeft wel andere dingen aan zijn hoofd’

Davy Klaassen vindt het zonde dat Ajax met een nederlaag aan de Champions League is begonnen. Het team van Erik ten Hag verloor woensdagavond met 0-1 van Liverpool, maar een gelijkspel zou verdiend zijn geweest, oordeelde de middenvelder. “Ik denk wel dat we een puntje hadden verdiend. Het klopt dat we voldoende kansen hebben gecreëerd, maar dan moet de bal er wel ingaan”, vertelde Klaassen na afloop van de wedstrijd bij SBS6.

“En dan krijgen we ook nog zo'n klotegoal tegen”, doelde Klaassen op het eigen doelpunt van Nicolás Tagliafico tien minuten voor rust. “Dat is gewoon zonde.” Klaassen speelde een degelijke wedstrijd, maar werd in de 74e minuut vervangen door Jürgen Ekkelenkamp. “Waarom? Ik heb geen idee. Dan kan toch? Je mag nu eenmaal vijf spelers wisselen. Of ik uitleg heb gehad? Nou, ik denk dat de trainer tijdens zo'n wedstrijd wel andere zaken aan zijn hoofd heeft. Misschien wilde hij er een paar frisse benen in.”

Over zijn eigen spel was Klaassen gematigd tevreden. “Ik kan beter. Bij vlagen ging het goed”, analyseerde de middenvelder, die na rust met een schot van afstand de paal raake. “Ik heb toch wel kansen gecreëerd.” Spelen in de Champions League zonder toeschouwers was een vreemde gewaarwording, ondervond de middenvelder tijdens de ontmoeting. “Ik was het wel anders gewend in de Champions League, met de fans erbij. Maar spelen in de Champions League blijft het hoogst haalbare.”

Daley Blind, die als verdedigende middenvelder annex centrale verdediger speelde, kon evenmin tevreden zijn met het resultaat. “We hadden er minimaal eentje moeten maken”, beaamde hij voor de camera van Ziggo Sport. “Iedere wedstrijd gaat om details. Je kunt stellen dat het ongelukkig is dat we hebben verloren, maar je moet het uiteindelijk wel zelf doen.”

Blind ging dieper in op zijn rol tegen Liverpool. “Ik vulde het anders in. Ik was verdedigend vaak gewoon een centrale verdediger die Roberto Firmino op moest pakken. Het was een andere rol dan anders, maar we hebben er goed over gesproken, ik wist duidelijk wat mijn taken waren. Ik heb het zo goed mogelijk geprobeerd in te vullen.”