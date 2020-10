Van der Gijp verbijsterd door Ten Hag: ‘Dit kan toch niet, hoe kom je erop?’

Ajax begon de Champions League-campagne woensdagavond met een 0-1 nederlaag tegen Liverpool. René van der Gijp begrijpt weinig van het wisselbeleid van zowel Erik ten Hag als Jürgen Klopp in de Johan Cruijff ArenA. De trainer van Ajax haalde bijvoorbeeld een kwartier voor tijd David Neres naar de kant, terwijl diens collega van Liverpool met Mohamed Salah, Sadio Mané en Roberto Firmino zijn complete aanval wisselde.

“Ik heb de trainerscursus niet gedaan, maar wordt daar gezegd dat je altijd je beste mensen moet wisselen? Klopp haalt z'n drie aanvallers eruit en onze vriend Ten Hag haalt Neres en Klaassen eruit. Dat waren met afstand de beste spelers vandaag. Waar slaat dat op?”, zo vraagt Van der Gijp zich af in de studio van SBS6. Neres werd afgelost door Zakaria Labyad, terwijl Jurgen Ekkelenkamp tegelijkertijd in het veld kwam voor Davy Klaassen. “Je hebt geen diepte meer in je spel en je kan stoppen...”

Twee van de beste Ajacieden werden te vroeg gewisseld door Ten Hag

Mede-analist Wim Kieft is het niet eens met Van der Gijp en wijst op het feit dat Neres pas net terug is van een slepende knieblessure, die hem vorig seizoen maanden aan de kant hield. “Ajax speelt dit weekend tegen VVV-Venlo. Laat hem lekker op vakantie gaan, lekker een weekje naar Rio! Dit kan toch niet. Hoe kom je erop?”, reageert Van der Gijp. In de laatste tien minuten bracht Ten Hag ook nog Lassina Traoré en Klaas-Jan Huntelaar voor Perr Schuurs en Daley Blind.

Ajax kon in de slotfase echter niet meer tot grote kansen komen, los van een schot van Jurgen Ekkelenkamp in de blessuretijd. Kieft zag dat er weinig meer overbleef van Ajax nadat Ten Hag Klaassen en Neres een kwartier voor tijd naar de kant haalde. “Kudus en Antony waren er ook niet meer bij. Dan komen ze op dit niveau wel echt kwaliteit tekort. Het is ook geen schande als je ziet wat je allemaal bent kwijtgeraakt. Wat me wel tegenviel: er is geen fase geweest waarin Ajax kon domineren.”