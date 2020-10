Manchester City wint maar Guardiola baalt van blessure in extra tijd

Manchester City heeft woensdagavond een enigszins moeizame overwinning in Groep C van de Champions League geboekt. Het team van Josep Guardiola, die de niet wedstrijdfitte Nathan Aké buiten de selectie had gelaten, moest in eigen huis tot het uiterste gaan om FC Porto een 3-1 nederlaag toe te dienen. Domper op de overwinning van van the Citizens was zonder meer het uitvallen van invaller Fernandinho in de extra tijd.

Het team van Guardiola domineerde in de eerste helft, had het meeste balbezit, maar slaagde er in offensief opzicht niet in om de code te kraken. FC Porto kwam er bovendien voortdurend gevaarlijk uit en dat leidde na nog geen kwartier spelen al tot de 0-1 in het Etihad Stadium. Luis Diaz ontving de bal net over de middenlijn en zette vanaf de linkerkant een geweldige solo in die tien seconden duurde en aan de rechterkant van het strafschopgebied eindigde. Ederson had geen antwoord op zijn diagonale schot: 0-1.

De Portugese vreugde was van korte duur. Enkele minuten later eindigde een schot van Ilkay Gündogan op de paal, waarna een botsing tussen Pepe en Raheem Sterling volgde. De arbiter wees naar de stip en de VAR deed er langer over om te kijken of Gündogan geen overtreding op Agustin Marchesin had gemaakt. Agüero mocht uiteindelijk aanleggen vanaf elf meter en tekende voor zijn veertigste doelpunt in de Champions League: 1-1.

Manchester City kwam in de tweede helft moeizaam op gang, maar een sublieme vrije trap van Gündogan bracht de wedstrijd na 65 minuten spelen uit balans. De heerlijke inzet van de Duitser was te machtig voor Marchesin: 2-1. Ferran Torres bepaalde acht minuten later, en drie minuten na zijn invalbeurt voor Agüero, de eindstand. De Spanjaard combineerde erop los met een andere invaller, Phil Foden, en zijn inzet eindigde uiteindelijk in de bovenhoek: 3-1.

Domper op de zege was het blessureleed bij Fernandinho, die vijf minuten voor tijd juist Rodri had vervangen. De veelzijdige Braziliaan had duidelijk pijn en moest zich diep in de extra tijd laten vervangen door John Stones. De teleurstelling en frustratie was op het gezicht van Guardiola af te lezen.