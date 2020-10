Bayern vernedert Atlético met schitterende goals; Lukaku redt Inter

Bayern München is glorieus aan de verdediging van de Champions League-titel begonnen. Het team van Hansi Flick had woensdagavond in Groep A geen kind aan Atlético Madrid, dat met vier tegendoelpunten uit de Allianz Arena vertrok. Het ene doelpunt van der Rekordmeister was nog mooier dan de ander. In Groep B kende Internazionale juist een moeizame start. Het sterrenensemble van Antonio Conte liet zich op eigen bodem bijna verrassen door Borussia Mönchengladbach en kon nipt een gelijkspel forceren.

Bayern München - Atlético Madrid 4-0

Het team van Diego Simeone speelde een half uur goed mee, maar daarna gaven de aanvallende kwaliteiten van Bayern de doorslag. De thuisploeg oogde gretiger en daadkrachtiger op de momenten dat het ertoe deed. Het team van Flick nam in de 28e minuut de leiding. Een schot van Leon Goretzka werd geblokt, waarna de bal voor de voeten van Joshua Kimmich terechtkwam. De Duitser gaf een weergaloze pass op Kingsley Coman, die van dichtbij de 1-0 binnenwerkte. Vijf minuten voor de pauze was het weer raak: Coman bezorgde de bal bij Goretzka en de harde volley betekende ook meteen de ruststand: 2-0.

?? Wanneer de pass 10x mooier is dan het doelpunt! ?? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 21 oktober 2020

Atlético kwam vlak na rust op 2-1 via Joao Félix, maar het doelpunt werd uiteindelijk wegens buitenspel van Luis Suárez afgekeurd. Bayern trok de krachtmeting in de tweede helft verder naar zich toe. Een wonderschone treffer van Corentin Tolisso in de 65e minuut betekende de 3-0: een schot van Kimmich werd geblokt, waarna de Fransman het leer oppikte en schitterend in de rechterbovenhoek joeg. Ook de 4-0 mocht er zijn: niet één verdediger van Atlético kon Coman afstoppen en de aanvaller completeerde zijn ingenieuze solo met een treffer. Joshua Zirkzee bleef negentig minuten op de bank.

NIET NORMAAL ? Corentin Tolisso krijgt hier de bal en doet dan DIT! ?????? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 21 oktober 2020

Internazionale - Borussia Mönchengladbach 2-2

De bezoekers uit Duitsland konden in Milaan amper iets uitrichten in aanvallend opzicht. Het team van Marco Rose kwam in de eerste helft zelfs niet tot een schot op doel. Positief was echter dat Borussia Mönchengladbach verdedigend gezien een antwoord had op het aanvalsspeler van Inter en relatief weinig toestond. Vlak na de pauze kwam Inter, met Stefan de Vrij in de basis, toch op voorsprong. Het was uiteindelijk Romelu Lukaku die een scrimmage in het zestienmetergebied afrondde: 1-0.

Na dik een uur spelen kwam Borussia Mönchengladbach op 1-1. Een overtreding van Arturo Vidal op Marcus Thuram resulteerde in een strafschop en na goedkeuring van de VAR schoot Ramy Bensebaini de gelijkmaker binnen. Dat was eigenlijk ook meteen het eerste schot van die Fohlen op doel. Zes minuten voor tijd werd het zelfs 1-2 toen Jonas Hofmann een geniale pass van Florian Neuhaus over tientallen meters door de benen van Samir Handanovic afrondde. Vlak voor tijd voorkwam Lukaku een nederlaag van Inter toen hij een door Alessandro Bastoni doorgekopte bal bij de tweede paal tegen de touwen werkte.