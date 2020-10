Ajax - Liverpool zit er al na negen minuten op voor Mohammed Kudus

Ajax heeft al na negen minuten spelen in het Champions League-duel met Liverpool een behoorlijke tegenvaller te verwerken te gekregen. Mohammed Kudus raakte al vroeg in het duel geblesseerd, ogenschijnlijk aan zijn knie. De twintigjarige Ghanese middenvelder werd uiteindelijk vervangen door Quincy Promes.

Met pas een paar minuten op de klok ging Kudus een duel aan met Fabinho. De Braziliaanse centrumverdediger annex middenvelder van Liverpool tikte de bal en de voet van de middenvelder van Ajax aan, die daardoor ten val kwam. Kudus probeerde nog te landen en leek daarbij verkeerd terecht te komen en zijn knie te overstrekken. Hij liep daarna nog even door en ging later toch op het gras zitten. De verzorgers probeerden het probleem nog te verhelpen en voelden aan zijn kuit en knie, maar hij moest uiteindelijk gedesillusioneerd het veld verlaten.

Kudus had juist in tactisch opzicht een belangrijke rol in het tactische plan van Ten Hag tegen Liverpool. Hij speelde als een soort valse spits. “Kudus speelt in het centrale rol, maar hij moet de twijfel gaan brengen”, zei Ten Hag vooraf in gesprek met SBS6. “Hij moet tussen het middenveld en de aanval spelen. In de rug van de achterste middenvelder, maar niet tegen het centrale verdedigingsduo van Liverpool aan. Daar moet hij gaan komen, in de tegengestelde loopbewegingen met Tadic en Neres. Ze moeten gaan roteren.”

Mocht Kudus de komende tijd ontbreken, zou dat een forse tegenvaller betekenen voor Ten Hag. De voor negen miljoen euro van FC Nordsjaelland overgekomen middenvelder maakte met een doelpunt en drie assists in drie officiële wedstrijden voorlopig een uitstekende indruk zijn eerste maanden bij Ajax. Op het moment dat Kudus het veld moest verlaten, stond er nog een 0-0 stand op het scorebord in de Johan Cruijff ArenA.