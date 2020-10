Uitleg van Ten Hag zorgt voor verwarring in SBS-studio: ‘Je blijft klootzakken’

Ajax-trainer Erik ten Hag heeft voor de thuiswedstrijd tegen Liverpool in de groepsfase van de Champions League zijn opstelling behoorlijk omgegooid. De oefenmeester lijkt voor het eerste duel in het miljardenbal een soort 4-4-2-formatie binnen de lijnen te brengen. Voor de camera van SBS6 legt Ten Hag uit wat precies zijn bedoeling is, al snappen Wim Kieft en René van der Gijp niet direct wat hij van plan is.

“Blind speelt centraal op het middenveld, maar zal soms ook achterin uitkomen. Dat hangt af van de positie van Firmino. Opbouwend moet hij in de rug van Firmino gaan spelen, maar soms ook uitzakken”, zo legt Ten Hag uit. Zijn middenveld bestaat in principe uit Daley Blind, Ryan Gravenberch en Davy Klaassen. Mohammed Kudus is op papier de spits, geflankeerd door Dusan Tadic en David Neres.

“Kudus speelt in het centrale rol, maar hij moet de twijfel gaan brengen”, verklaart de oefenmeester de rol van de Ghanees tegen Liverpool. “Hij moet tussen het middenveld en de aanval spelen. In de rug van de achterste middenvelder, maar niet tegen het centrale verdedigingsduo van Liverpool aan. Daar moet hij gaan komen, in de tegengestelde loopbewegingen met Tadic en Neres. Ze moeten gaan roteren.”

“Soms is Liverpool in Europa wat meer afwachtend, dan spelen ze met Salah, Mané en de opkomende backs de kaart van de counter. Maar je kunt ook verwachten dat ze hoog druk gaan zetten. Voor beide moeten we een oplossing hebben”, gaat Ten Hag verder. “De laatste linie van Liverpool is aan veel veranderingen onderhevig en voetballend maken ze daar weleens fouten. We zullen hen daar dus onder druk moeten zetten. Wij zullen indien mogelijk heel hoog drukzetten. Dat betekent dat je achterin soms één op één komt te staan, maar dan moeten we wel een slot op de deur hebben. Dat hebben we zo, met deze opstelling, proberen te creëren.”

In de studio van SBS6 vraagt presentator Wilfred Genee aan de analytici of zij de uitleg van Ten Hag begrijpen. “Nee”, antwoordt Kieft. “Je blijft klootzakken als je geen hele goede spits hebt”, zo haakt Van der Gijp in. “Dan blijf je klootzakken. Hij gaat het nu proberen zonder spits, dat die twee achterin de bal naar elkaar gaan spelen. Je blijft het hele jaar klootzakken, omdat je geen echte centrumspits hebt.”

“In de afgelopen twee seizoenen heeft hij in de competitie en Europees geregeld met Tadic in de spits gespeeld. Dat deed hij vrij goed. Wat je in al die jaren nooit hebt gedaan, is 4-4-2 gaan spelen. Het handelsmerk van Ajax is 4-3-3”, vult Kieft aan. Van der Gijp snapt wel dat Ten Hag heeft gekozen voor een 4-4-2-variant. “Hij heeft geen spits, hij heeft Promes die uit vorm is, Antony mist hij... Tadic en Neres zijn de enige die hij over heeft. Ga je met drie spitsen spelen als Promes uit vorm is? Dat is toch ook onzin?”