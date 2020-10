Bas van Veenendaal en Jan van Halst schrikken van uitspraak Erik ten Hag

Ajax begint vanaf 21.00 uur aan het nieuwe seizoen in de Champions League. De ploeg van Erik ten Hag neemt het op tegen Liverpool, volgens analist Jan van Halst de grote favoriet in de poule. Van Halst verwacht dat Ajax en Atalanta zullen strijden om de tweede plaats en kan moeilijk accepteren dat trainer Ten Hag ook genoegen zou nemen met een derde plaats en overwintering in de Europa League.

In de aanloop naar de wedstrijd tegen Liverpool zei Ten Hag dat Ajax zich ten doel heeft gesteld om 'door te gaan in Europa'. Hoewel hij de ambitie uitsprak om te overwinteren in de Champions League, stelde Ten Hag dat het 'ook geweldig' zou zijn om verder te gaan in de Europa League. Woensdagavond wordt de uitspraak van de oefenmeester uitgelicht in de studio van Ziggo Sport. "De Europa League zou ook geweldig zijn. De trainer van Ajax... Ik moet er even aan wennen", erkent presentator Bas van Veenendaal.

De video die je wist dat ging komen: de meesterlijke aankondiging van het UEFA Champions League-seizoen door AFC Ajax! ?????? Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 20 oktober 2020

"Dat kan natuurlijk niet", beaamt Jan van Halst. "Ze hebben juist ingezet op aansluiting bij de top van Europa. Daar hebben ze aan geroken en financiële investeringen voor gedaan. Ze hebben prachtig ingekocht met Mohammed Kudus, Antony en Davy Klaassen", somt hij op. "Hier gaat Ten Hag zijn excuses wel voor aanbieden", voegt de analist lachend toe. De oud-voetballer denkt dat Liverpool er, ondanks de personele problemen, 'bovenuit steekt' in Groep D. Daarachter ziet hij kansen voor Atalanta en Ajax en niet voor FC Midtjylland.

"Plek twee zal ongetwijfeld tussen Ajax en Atalanta gaan. Dan maakt Ajax een goede kans. Met name door het aantrekken van Klaassen. Afgelopen weekend zag je de routine bij hem meteen. De hele ploeg kreeg er een boost van", doelt Van Halst op de wedstrijd tegen sc Heerenveen (5-1 zege) in de Eredivisie. In de studio wordt tevens de promovideo getoond die Ajax woensdagochtend publiceerde: 'The Amstergems', waarin de producten uit de eigen jeugdopleiding worden uitgelicht. "Wauw", stamelt Van Halst. "Is hier ook een soort Televizierring voor? Het is toch geweldig... Ook daarin hebben ze geïnvesteerd. Ze hebben ingezien dat Ajax zo’n groot merk is, dat je ook moet verkopen."