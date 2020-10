Ten Hag verrast tegen Liverpool met nieuwe formatie bij Ajax

Erik ten Hag heeft de opstelling van Ajax voor de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool bekendgemaakt. De oefenmeester kiest verrassenderwijs voor een formatie die door De Telegraaf wordt geïnterpreteerd als een 'soort van' 4-4-2-variant, met David Neres en Dusan Tadic in de voorhoede. De wedstrijd tussen Ajax en Liverpool begint om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA.

Op Antony en Jurriën Timber na beschikt Ten Hag over een fitte selectie. Het tweetal is niet fit, al kon de trainer daags voor de wedstrijd niet vertellen waarom dat zo is. Net als zondag tegen sc Heerenveen (5-1 zege) heeft David Neres een basisplek, maar in plaats van als rechtsbuiten lijkt hij nu in een voorhoede met Tadic te gaan spelen.

Er is opnieuw geen plaats voor Quincy Promes en Edson Álvarez in de basisploeg. Het viermansmiddenveld wordt gevormd door Ryan Gravenberch, Mohammed Kudus, Davy Klaassen en Daley Blind. Achterin spelen Noussair Mazraoui, Perr Schuurs, Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico. Martínez heeft zijn eerste basisplek in vier wedstrijden bij Ajax.

Het is de vraag hoe de opstelling van Ajax er precies uit zal zien op het veld. In de opstelling die Ajax heeft aangeleverd aan de UEFA, wordt melding gemaakt van een 4-3-3-formatie met een middenveld dat bestaat uit Gravenberch, Klaassen en Blind; Kudus zou centraal in de aanval spelen, geflankeerd door Tadic en Neres. Voetbal International verwacht echter dat Kudus hangend vanaf rechts zal spelen.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Martínez, Tagliafico; Gravenberch, Kudus, Klaassen, Blind; Neres, Tadic.