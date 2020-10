Klopp stuurt Champions League-debutant de wei in tegen Ajax

De opstelling van Liverpool voor de Champions League-wedstrijd tegen Ajax is bekend. Manager Jürgen Klopp kampt met de nodige personele problemen en heeft moeten sleutelen aan zijn basiself. Vanwege de absentie van Virgil van Dijk en Joël Matip kiest hij voor een gloednieuw centraal verdedigingsduo. De wedstrijd tussen Ajax en Liverpool begint om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA.

Het gemis van Van Dijk is groot: de 29-jarige Oranje-international is de absolute leider in de achterhoede en speelde sinds zijn komst in 2018 bijna alle wedstrijden. Hij liep zaterdag echter een ernstig knieblessure op tegen Everton (2-2). In het hart van de verdediging beschikt Klopp ook niet over Matip. De centrumverdediger is niet fit genoeg om te spelen en is daarom niet mee naar Amsterdam gereisd. Vanwege de blessures bestaat het centrum van Liverpool tegen Ajax uit Fabinho en Joe Gomez.

Ten Hag verrast tegen Liverpool met nieuwe formatie bij Ajax

Ajax maakte de opstelling voor het onderlinge duel ook al bekend. Lees artikel

Op bezoek bij Everton bestond het middenveld uit Jordan Henderson, Fabinho en Thiago, maar ditmaal ziet het middenrif er volledig anders uit. Georginio Wijnaldum keert terug in de basis, terwijl de negentienjarige Curtis Jones debuteert in de Champions League. De laatste plek wordt ingenomen door James Milner. De voorhoede is ongewijzigd: Mohamed Salah, Roberto Firmino en Sadio Mané moeten voor de doelpunten zorgen.

Firmino is bezig aan een enigszins teleurstellende seizoensstart. In vijf Premier League-duels kwam hij nog niet tot scoren, waardoor het denkbaar was dat Klopp de kans zou geven aan zomeraanwinst Diogo Jota. Hij blijft echter vasthouden aan zijn vertrouwde aanvalslinie. De Braziliaanse sluitpost Alisson is nog altijd niet inzetbaar. Hij staat al weken aan de kant met een schouderblessure en Adrián is zijn vaste vervanger onder de lat. Alex Oxlade-Chamberlain is er vanwege een knieblessure niet bij.

Opstelling Liverpool: Adrián; Alexander-Arnold, Gomez, Fabinho, Robertson; Jones, Milner, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané