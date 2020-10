‘Schade aan knie Van Dijk is wellicht groter dan eerst werd gevreesd’

Virgil van Dijk raakte afgelopen weekend zwaar geblesseerd aan zijn knie en inmiddels is duidelijk dat de verdediger van Liverpool lange tijd aan de kant zal staan. Supporters van the Reds hopen dat Van Dijk dit seizoen nog in actie kan komen, terwijl fans van het Nederlands elftal het vizier hebben gericht op het EK van volgend jaar. De doorgaans goed geïnformeerde journalist David Ornstein van The Athletic komt woensdagmiddag echter met een update over Van Dijk die voor beide supportersgroepen weleens slecht nieuws zou kunnen betekenen.

“Ik heb begrepen, en ik wil benadrukken dat dit slechts mijn eigen informatie is, het is niet officieel, dat de schade aan de rechterknie van Van Dijk wellicht groter is dan in eerste instantie werd gevreesd en verdergaat dan de kruisband”, vertelt Ornstein in een podcast van zijn werkgever. “Ik ben geen medisch expert, dus het zou oneerlijk zijn om verder te speculeren of meer details te geven, maar ik wilde dit wel doorgeven.”

De journalist voegt toe dat het seizoen er in dat geval al op zit voor Van Dijk: “Dit zou erop wijzen dat we Van Dijk voor volgend seizoen niet terug zullen zien op het veld. Hij zal nu onder het mes gaan, we weten niet precies wanneer. Dat is aan Van Dijk zelf en aan zijn naasten, maar via Liverpool en het Nederlands elftal zullen ze toegang hebben tot de beste chirurgen ter wereld.”

In Engeland wordt na het uitvallen van Van Dijk al druk gespeculeerd over de eventuele transferplannen van Liverpool om het gemis op te vangen. Ornstein denkt echter dat manager Jürgen Klopp vooral intern naar een oplossing zoekt: “Voor zover ik weet, moet dat gesprek intern nog gevoerd worden. Ze zullen hier geen overhaaste beslissingen over nemen. Ze sluiten niet uit dat er in januari iemand gehaald wordt, maar zoals het er nu voorstaat acht ik dat onwaarschijnlijk.”

“De transfermarkt in januari is altijd lastig: de prijzen zijn hoog, er zijn weinig spelers beschikbaar. We weten ook niet welke financiële mogelijkheden Liverpool zou hebben”, gaat hij verder. “Een speler die dan binnenkomt heeft tijd nodig om zich aan te passen. Ze moeten ook niet alleen op het niveau van Liverpool zitten, maar ook een verbetering ten opzichte van wat Liverpool al in huis heeft.” Klopp heeft momenteel de beschikking over Joe Gomez, Joël Matip en talenten als Sepp van den Berg, Nathaniel Phillips, Rhys Williams en Billy Koumetio voor het hart van zijn verdediging. Ook middenvelder Fabinho zou daar eventueel uit de voeten kunnen.