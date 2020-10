Eto‘o tipt wonderkind (15): ‘Hij moet de opvolger van Messi worden’

Samuel Eto'o ziet in Youssoufa Moukoko de opvolger van Lionel Messi bij Barcelona. De vijftienjarige aanvaller breekt record na record in de opleiding van Borussia Dortmund en is dit seizoen ook bij de Onder-19 van de Duitse club op dreef. Eto'o ziet Moukoko in de toekomst graag in het shirt van Barcelona spelen.

Op de vraag van Goal welke speler Barcelona moet aantrekken, wijst de oud-spits naar het toptalent uit Duitsland. "Er is een jonge speler bij Dortmund genaamd Youssoufa Moukoko. Hij is nog maar vijftien jaar oud en is, naar mijn mening, de volgende topspeler na Messi. Aangezien Messi (33 jaar, red.) ouder wordt, moet Barcelona goed voorbereid zijn op de toekomst."

Eto'o denkt dat Moukoko een goed aanvalstrio kan vormen met Antoine Griezmann en Kylian Mbappé, die onder contract staat bij Paris Saint-Germain. De Fransman zou naar verluidt een laatste contractaanbieding van PSG hebben geweigerd. "Met Antoine en Youssoufa is de aanval van Barcelona al in orde. Ik zou echter ook graag Kylian Mbappé bij Barcelona zien", aldus Eto'o.

Moukoko kan dit jaar overigens de jongste speler ooit worden in de Champions League. Dortmund heeft de tiener op de reservelijst gezet voor een eventueel debuut in het miljardenbal. Moukoko kan na 20 november, wanneer hij zijn zestiende verjaardag viert, debuteren in het toernooi. De club speelt na die datum in de groepsfase nog tegen Club Brugge, Lazio en Zenit Sint-Petersburg.