Emotionele Özil haalt uit na nieuwe deceptie: ‘Loyaliteit is ver te zoeken’

De wegen van Arsenal en Mesut Özil gaan binnenkort definitief scheiden. De middenvelder ligt nog een jaar vast in Londen, maar zal niet meer in actie komen voor the Gunners. Özil ontbreekt namelijk op de spelerslijsten van Arsenal voor de Europa League en de Premier League. Op social media reageert de 32-jarige Duitser uitgebreid op de laatste ontwikkelingen. "Dit is een moeilijk bericht om te schrijven aan de fans van Arsenal, de fans waar ik de afgelopen jaren voor heb gespeeld", begint Özil, die sinds medio 2013 onder contract staat bij Arsenal.

"Ik ben enorm teleurgesteld dat ik vooralsnog niet sta ingeschreven voor de Premier League dit seizoen. Toen ik in 2018 een nieuw contract tekende, heb ik plechtig mijn loyaliteit en trouw aan de club beloofd. Het doet me verdriet dat dit niet van twee kanten komt. Ik ben er nu achter gekomen dat loyaliteit vandaag de dag ver te zoeken is. Ik heb altijd geprobeerd positief te blijven, week in, week uit. Altijd met de hoop op een kans om terug te keren in de selectie. Dat is waarom ik me tot nu toe stilgehouden heb."

"Vóór de coronacrisis was ik erg blij met de ontwikkelingen onder de nieuw manager Mikel Arteta. We gingen de goede kant op. Ik zou zeggen dat mijn optredens van een goed niveau waren. Maar toen veranderde er een aantal zaken. Ik mocht niet langer uitkomen voor Arsenal. Wat kan ik er verder over zeggen? Londen voelt nog steeds als thuis. Ik heb nog steeds veel goede vrienden in het team. En ik voel nog steeds een sterke connectie met de fans van deze club."

"Hoe dan ook: ik zal blijven vechten voor mijn kans en zal mijn achtste seizoen bij Arsenal niet op deze manier laten eindigen. Ik kan jullie verzekeren dat dit harde besluit niets verandert aan mijn mindset. Ik zal mijn best blijven doen en alles geven op de training. En waar het ook maar kan, zal ik mijn stem laten horen in de strijd tegen onmenselijkheid en onrecht”, besluit de spelmaker.