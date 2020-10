Schmidt vreest voor meer besmettingen: ‘Ze hebben gisteren meegetraind’

PSV opent zijn campagne in de groepsfase van de Europa League donderdagavond met een thuiswedstrijd tegen Granada. De Eindhovenaren kregen woensdag in de aanloop naar die wedstrijd wel een tegenvaller te verwerken, aangezien Cody Gakpo, Pablo Rosario en Maxim Delanghe positief hebben getest op het coronavirus. Trainer Roger Schmidt hoopt dat het bij die drie besmettingen blijft.

“We zijn lang gespaard gebleven van het coronavirus, maar vandaag kregen we het bericht dat drie spelers besmet zijn en twee leden van de staf. Dat moet je accepteren en je moet voor deze spelers zorgen, op dit moment zijn ze asymptomatisch en voelen ze zich goed. Ze hebben desondanks wel positief getest”, vertelt hij woensdag tijdens een persmoment.

Schmidt maakt zich zorgen dat het niet bij dit drietal zal blijven: “Natuurlijk. Ze hebben dinsdag meegetraind en ik ben geen infectiespecialist, maar ze zijn gisteren natuurlijk samen geweest met de rest van het team. We zullen het vrijdag zien, dan is de volgende testronde en hopelijk is er niemand anders besmet. Maar dat zou wel kunnen.”

Door het afhaken van Rosario en Gakpo vallen twee basisspelers weg, terwijl Eran Zahavi en Jordan Teze momenteel twijfelgevallen zijn. De aanvaller en verdediger zijn inmiddels wel uit quarantaine, maar het is nog niet duidelijk of zij mee kunnen doen tegen Granada. Schmidt heeft zodoende de nodige kopzorgen: “Het was natuurlijk beter geweest om iedereen erbij te hebben. We hebben echter hoe dan ook een goed team en we zijn voor de volle honderd procent gefocust op de spelers die er wel bij zijn.”

“Dat is mijn taak en ik moet er ook voor zorgen dat de spelers zelf honderd procent gefocust zijn. We willen natuurlijk winnen, we missen een paar goede spelers en we spelen tegen een erg goed team. Maar ik weet zeker dat we kunnen winnen als we een goede wedstrijd spelen en we zullen voor de drie punten vechten.” De aftrap van het treffen tussen PSV en Granada vindt donderdagavond om 18.55 uur plaats in het Philips Stadion.