Ryan Babel waarschuwt Liverpool: ‘Hij steekt er bovenuit op Ajax-middenveld’

Ajax en Liverpool treffen elkaar woensdagavond voor het eerst in 54 jaar tijd in officieel verband en voor met name Ryan Babel wordt dit een bijzondere confrontatie. De aanvaller van Galatasaray heeft een verleden bij allebei de clubs en stond in de tweede helft van het afgelopen seizoen zelfs nog op huurbasis onder contract bij Ajax. In die periode speelde hij niet samen met Mohamed Kudus, maar hij is wel onder de indruk van wat de Ghanese middenvelder tot nu toe in Amsterdam heeft laten zien.

“Hij kwam van FC Nordsjaelland en is nu al een publiekslieveling. Hij is de speler die er op het middenveld bovenuit steekt. Hij is enorm energiek en zo goed met en zonder de bal, hij zorgt ervoor dat er dingen gebeuren bij Ajax. Hij is zeker iemand om in de gaten te houden”, vertelt Babel op de officiële website van the Reds. De Oranje-international is ook onder de indruk van Antony, die de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA van woensdagavond echter moet missen.

“Toen hij overkwam van São Paulo probeerde Ajax de verwachtingen wat te temperen, ze zeiden dat hij misschien wat tijd nodig zou hebben om zich aan te passen. Met drie doelpunten lijkt het er echter op dat de Eredivisie zich juist aan hem aan moet passen!”, is Babel lovend. Antony en Kudus waren afgelopen zomer grote aankopen en de aanvaller merkte in de paar maanden dat hij in het afgelopen seizoen voor Ajax speelde al dat er onder meer qua transferbeleid het nodige veranderd is in Amsterdam: “Ze hebben zeker een hoop dingen veranderd wat betreft het management en de structuur in vergelijking met de tijd dat ik daar opgroeide.”

“Ze hebben hun methodes om het beste uit spelers te halen verbeterd en ze hebben het in de afgelopen paar jaar ook geweldig gedaan wat betreft het produceren van grote talenten. Het lukt nu ook om deze talenten om te vormen tot jonge mannen die het op kunnen nemen tegen meer volwassen Europese teams met de financiële mogelijkheden om supersterren te kunnen halen”, gaat hij verder. “Ze hebben bewezen dat je, onder de juiste leiding, met jonge spelers zonder al te veel ervaring zelfs de halve finales van een groot toernooi kunt halen. Ik denk dat Erik ten Hag het geweldig heeft gedaan, maar je moet ook credits geven aan Marc Overmars en Edwin van der Sar, die een goed oog hebben wat betreft het aantrekken van spelers.”