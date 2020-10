PSV mist basiskrachten tegen Granada na positieve tests

Pablo Rosario en Cody Gakpo zijn niet van de partij als PSV het donderdagavond in de Europa League opneemt tegen Granada. De Eindhovenaren melden woensdagmiddag dat het duo positief heeft getest op corona en inmiddels in quarantaine zijn gegaan. Ook de negentienjarige doelman Maxim Delanghe heeft positief getest op het virus.

PSV meldt dat er uit de laatste testronde in totaal vijf positieve tests zijn gekomen. Naast de drie bovengenoemde spelers hebben ook twee stafleden positief getest op het coronavirus. Over 72 uur zal de situatie van dit vijftal opnieuw worden bekeken.

Het wegvallen van Rosario en Gakpo zal als een tegenvaller komen voor trainer Roger Schmidt. Rosario maakte tot nu toe vijf keer de negentig minuten vol in de Eredivisie en stond in de voorrondes van de Europa League ook twee keer negentig minuten op het veld. Gakpo geldt op aanvallend gebied als een van de absolute smaakmakers en de linksbuiten was in de Eredivisie al goed voor drie doelpunten. Tegen NS Mura en Rosenborg BK in de voorrondes van de Europa League scoorde hij bovendien ook driemaal.

Schmidt kan tegen Granada mogelijk wel weer beschikken over Jordan Teze en Eran Zahavi, die niet meer in quarantaine zijn en de training inmiddels hebben hervat. Hun inzetbaarheid wordt door de club echter als ‘twijfelachtig’ omschreven. Ook de Spaanse opponent heeft te maken met een coronabesmetting: dinsdag werd al bekengemaakt dat topschutter Roberto Soldado niet van de partij zal zijn.